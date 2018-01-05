Эксперты рассказали, кого ждут сокращения в 2018 году

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, работники каких профессий могут лишиться должности в 2018 году, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные SuperJob.ru.
Кроме того, в крайне нестабильном положении будут находиться специалисты, обслуживающие "криптопузырь". По мнению экспертов, данная ситуация, скорее всего, приведет к внутренней отраслевой миграции, когда сотрудники переходят от одного стартапа к другому.
Также аналитики рассказали о том, каким специалистам не стоит бояться массовых сокращений в 2018 году. Так, спокойная обстановка ждет специалистов сферы ритейла и ресторанного бизнеса, а также курьеров и водителей, поскольку введения автоматизированных процессов в этих сегментах в ближайшее время не ожидается.