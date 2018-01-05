Милонов призвал убрать алкоголь с прилавков магазинов

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой ввести дополнительные правила торговли алкоголем, в частности, убрать его по примеру сигарет с прилавков магазинов в специальные огороженные пространства.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о введении дополнительных правил для торговли всей алкогольной продукцией в нашей стране. Полки с алкоголем не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях и должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки, как это реализовано на примере продажи табачной продукции", — говорится в письме Милонова, которое находится в распоряжении РИА Новости.

По словам депутата, данная мера не повлечет дополнительных расходов со стороны федерального или региональных бюджетов, но "будет способствовать ограждению наших соотечественников от употребления алкоголя". К тому же Милонов высказал готовность приступить к разработке поправок к действующему федеральному закону, регулирующего данную сферу торговли, в случае получения одобрения данной идеи.

"В тех же магазинах, где табак закрыт от глаз плотными ставнями, где его случайно не увидят дети, спокойно торгуют алкоголем. Ряды с пивом, вином, коньяками и водкой, как правило, стоят в торговых помещениях и павильонах на самом видном месте, привлекая собой внимание всех, кто входит туда даже без намерения приобрести алкогольный напиток. Такая практика, можно сказать, является одним из способов незаконной рекламы алкоголя", — подчеркивается в обращении Милонова.