Калининградский зоопарк хочет попасть в Европейскую ассоциацию

КАЛИНИНГРАД, 4 янв — РИА Новости. Калининградский зоопарк в этом году будет претендовать на членство в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА), сообщила в интервью РИА Новости директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

Калининградский зоопарк стремится войти в общеевропейское сообщество зоопарков еще с конца 1990-х годов. Это профессиональная организация, участие в ней говорит о соответствии высоким европейским стандартам. Критерии отбора в ассоциацию связаны с качеством содержания животных, мероприятиями в области благополучия животных, техники безопасности для посетителей, сотрудников, обучения персонала.

"В 2017 году мы были буквально в полушаге от того, чтобы нас повысили в статусе до члена ассоциации, такая рекомендация ментором (куратором) была дана, сюда приезжала предварительная комиссия. Два объекта, которые нас, что называется, "потянули назад" — это медвежатник в очень плохом состоянии и птичник. Мы передвинули шаг попытки вступления на этот год", — сказала Соколова.

Она рассказала, что в этом году в зоопарке начнется масштабная реконструкция исторического здания львятника под Дом тропической птицы. Планируется также приступить к реконструкции вольеров для медведей. Участие в ассоциации, по словам директора, дает больше возможностей получать животных, а также обучать персонал современным методикам.

В настоящее время полноправными членами ЕАЗА является всего несколько зоопарков России — Московский, Новосибирский и Казанский зооботсад и в качестве кандидатов в члены ассоциации – Ленинградский зоопарк и Калининградский. Ассоциация, созданная в 1992 году, насчитывает 340 членов из 41 страны мира.

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