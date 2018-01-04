Калининградский зоопарк хочет попасть в Европейскую ассоциацию

КАЛИНИНГРАД, 4 янв — РИА Новости. Калининградский зоопарк в этом году будет претендовать на членство в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА), сообщила в интервью РИА Новости директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.
"В 2017 году мы были буквально в полушаге от того, чтобы нас повысили в статусе до члена ассоциации, такая рекомендация ментором (куратором) была дана, сюда приезжала предварительная комиссия. Два объекта, которые нас, что называется, "потянули назад" — это медвежатник в очень плохом состоянии и птичник. Мы передвинули шаг попытки вступления на этот год", — сказала Соколова.
В настоящее время полноправными членами ЕАЗА является всего несколько зоопарков России — Московский, Новосибирский и Казанский зооботсад и в качестве кандидатов в члены ассоциации – Ленинградский зоопарк и Калининградский. Ассоциация, созданная в 1992 году, насчитывает 340 членов из 41 страны мира.
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