Кадыров назвал возможную причину блокировки своих соцсетей

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя события в Иране, связал блокировку своих соцсетей с критикой действия США в исламском мире.
"Президент Дональд Трамп "призвал" власти Ирана разблокировать доступ митингующим к Instagram и Telegram. Мотивируется это необходимостью "уважать право граждан на самовыражение". При этом он не поленился назвать Иран главным спонсором терроризма в мира", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.
Он заявил, что спонсорством терроризма США считают поддержку Ираном борьбы сирийского руководства против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и права палестинского народа на создание своего государства со столицей в Иерусалиме. Глава Чечни также напомнил, что Facebook не блокирует аккаунты политиков Латинской Америки, включенных в санкционные списки.
"По мнению многих наблюдателей, фактическая причина также связана с осуждением мною решения Трампа перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим", — уточняет он.
Глава Чечни заявляет, что даже такое отношение к нему не изменит его мнение, а пути для распространения информации он найдет другие, среди которых — новая социальная сеть Mylistory.
Русскоязычные профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать 23 декабря. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 в Instagram сообщалось, что она недоступна. Позже Роскомнадзор сообщил, что направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов политика в соцсетях.