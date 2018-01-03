Кадыров назвал возможную причину блокировки своих соцсетей

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя события в Иране, связал блокировку своих соцсетей с критикой действия США в исламском мире.

Кадыров отметил, что Россия, как ближайший сосед, заинтересована в мире и стабильности в Иране, как их достичь, должны решить иранские власти и население. Позиция же США по этому вопросу главу Чечни не устраивает.

"Президент Дональд Трамп "призвал" власти Ирана разблокировать доступ митингующим к Instagram и Telegram. Мотивируется это необходимостью "уважать право граждан на самовыражение". При этом он не поленился назвать Иран главным спонсором терроризма в мира", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Он заявил, что спонсорством терроризма США считают поддержку Ираном борьбы сирийского руководства против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и права палестинского народа на создание своего государства со столицей в Иерусалиме. Глава Чечни также напомнил, что Facebook не блокирует аккаунты политиков Латинской Америки, включенных в санкционные списки.

Кадыров также недоволен тем, что когда Facebook "по надуманным мотивам блокирует мои аккаунты, официальный Вашингтон молчит, несмотря на то, что сделано это абсолютно беспричинно". По его мнению, госдепу США не нравится, что "я предельно честно и откровенно высказываю свое мнение о действиях США в странах исламского мира", пишет Кадыров.

"По мнению многих наблюдателей, фактическая причина также связана с осуждением мною решения Трампа перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим", — уточняет он.

Глава Чечни заявляет, что даже такое отношение к нему не изменит его мнение, а пути для распространения информации он найдет другие, среди которых — новая социальная сеть Mylistory.

Русскоязычные профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать 23 декабря. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 в Instagram сообщалось, что она недоступна. Позже Роскомнадзор сообщил, что направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов политика в соцсетях.