Сбербанк и МВД создали рабочую группу по борьбе с хакерами

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Сбербанк и министерство внутренних дел России (МВД) создали рабочую группу по борьбе с хакерами, заявил в интервью РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.
По его словам, Сбербанк смотрит на совместную работу с МВД с большим оптимизмом. "Мы создали рабочую группу, которая будет работать в постоянном режиме. С ФСБ мы работаем очень плотно в рамках цифровой экономики, с коллегами встречаемся на всех совещаниях и заседаниях. Уровень наших взаимодействий и с МВД, и с ФСБ сегодня очень высокий", — добавил он.
"По нашим расчетам, мошенников, которые занимаются преступлениями на постоянной основе с использованием методов социальной инженерии, сегодня около 800-900 человек по всей стране. Но это только те, которых видим мы в Сбербанке", — заключил Кузнецов.
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