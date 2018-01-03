В России впервые утвержден план госполитики в сфере пожарной безопасности

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Основы государственной политики в области пожарной безопасности впервые утверждены в России за всю историю пожарной охраны, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Первого января подписан указ президента РФ №2 "Об утверждении основ государственной политики в области пожарной безопасности на период до 2030 года", — сказал Пучков в ходе селекторного совещания.

Он пояснил, что это важнейший документ стратегического планирования, которым предусматривается целая система мероприятий нового качественного обеспечения пожарной безопасности.

"Документ такого уровня принят впервые за всю историю пожарной охраны за 367 лет. Это мощный шаг вперед в наращивании потенциала и МЧС России, и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", — сообщил глава МЧС РФ.