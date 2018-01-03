В МЧС сообщили о снижении числа пожаров и погибших в них с начала 2018 года

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Число пожаров и погибших в них людей с начала 2018 года в России сократилось, сообщил директор департамента надзорной деятельности МЧС РФ Ринат Еникеев.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается положительная динамика по снижению пожаров и гибели в них людей", — сказал он на селекторном совещании в МЧС.

Еникеев также сообщил, что пожаров с гибелью людей из-за использования пиротехники не допущено. Также не допущено пожаров и во время массовых новогодних мероприятий. Директор департамента напомнил, что еще в преддверии новогодних праздников инспекторы пожарного надзора провели профилактические рейды, в том числе по местам продажи пиротехники.

"Осуществлено свыше 140 тысячи обследований объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий, а также рейдовых осмотров мест реализации пиротехнической продукции, — сказал Еникеев.

Он отметил, что надзорные органы МЧС России переведены на усиленный вариант несения службы.