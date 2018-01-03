Как обезопасить ребенка на зимних каникулах: рекомендации МЧС

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Чтобы пребывание ребенка на улице зимой было безопасным, необходимо соблюдать ряд основных правил поведения, сообщили РИА Новости в МЧС России.
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"Первое, о чем стоит побеспокоиться родителям, – это о том, чтобы ребенок не переохладился во время прогулок. Самая лучшая одежда для зимних прогулок – спортивная, предназначенная для горных лыж и зимнего туризма. Необходимо следить за тем, чтобы у ребенка были закрыты уши и шея, на руках обязательны варежки", — рассказали в ведомстве.
Спасатели предостерегают от ношения слишком длинных шарфов, которые могут за что-нибудь зацепиться и затянуться вокруг шеи ребенка. Обувь должна быть теплой и иметь нескользкую подошву.
Зимние забавы
"Не лишним будет напомнить ребенку, что нельзя есть снег и грызть сосульки, прикасаться к металлу", — говорят спасатели. Если ребенок все же приморозил язык к металлической поверхности, не нужно пытаться насильно "оторвать" пострадавшего, правильно будет полить теплой водой на место прилипания.
"Если ребенок неожиданно провалился под лед или в полынью, спасая его, не забывайте, что вы сами можете попасть под лед. Оцените, насколько тонкий лед вокруг полыньи. Желательно, чтобы кто-то еще страховал и вас", — говорят в МЧС.
Для спасения подойдет любой длинный предмет – лыжная палка, веревка, ремень или шарф. Двигаться к полынье нужно ползком. Вытащив ребенка на лед, двигаться назад нужно также ползком.
Прежде чем съехать с горы вниз, нужно убедиться, что поблизости нет деревьев или строений, в которые могут случайно въехать санки ребенка. Если столкновение произошло и ребенок ударился, нужно отвести его домой и приложить холод к ушибленному месту. Если есть тошнота, рвота, поднялась температура, один зрачок стал шире другого, нужно обратиться к врачу. Ушибы головы могут привести к серьезным последствиям, предупреждает МЧС.
При игре в снежки нужно помнить, что кидать в лицо нельзя, и вообще кидать нужно не с силой. Родители не должны позволять детям строить глубокие снежные туннели, которые могут обвалиться.
Осторожно, дорога
Ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками, наступая на всю подошву. Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу, потому что автомобиль на скользкой дороге не сможет остановиться сразу, напоминает МЧС. Очень опасен буксующий транспорт, который может резко сорваться в любую сторону.
"Водителям следует снижать скорость при проезде вблизи детских образовательных учреждений, вблизи мест массового нахождения детей, перед пешеходными переходами, не превышать скорость движения, не совершать резких маневров на высокой скорости", — рекомендует ведомство.