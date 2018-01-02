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Общество

Эксперт оценил эффективность запрета на анонимность в мессенджерах в России

03:1002.01.2018
07063
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки мессенджеров на экране смартфона. Архивное фотоИконки мессенджеров на экране смартфона. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Запрет анонимности в мессенджерах, вступивший в силу в России с 1 января 2018 года, не остановит желающих скрыть свою личность, которые найдут способы обойти запрет, считает член комитета гражданских инициатив, директор АНО "Инфокультура" Иван Бегтин.

Кибербезопасность. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Прокурор РФ Юрий Чайка сообщил о введении данного запрета в ноябре 2017 года на заседании генпрокуроров стран-участниц ШОС. По словам генпрокурора, "услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора".

В чем заключается запрет

Закон о регулировании мессенджеров обязывает организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) идентифицировать пользователей по номеру телефона на основании договора об идентификации, заключаемого мессенджерами с оператором связи, и отказывать пользователям в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

Законом установлено, что мессенджеры, которые являются российскими юрлицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера, без заключения договора.

Также на мессенджеры возложены обязательства по ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ. В случае неисполнения этого требования предусматривается возможность ограничения доступа к мессенджеру.

Мессенджер WhatsApp. Архивное фото
© AFP 2017 / Yasuyoshi Chiba
Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера
Закон о регулировании мессенджеров направлен, в частности, на борьбу с противоправным контентом и терроризмом.

Любителей анонимности не остановить

По мнению Ивана Бегтина, такой запрет не остановит любителей анонимного общения в мессенджерах.

"Те люди, которые по-настоящему хотят остаться анонимными, скрываются от закона или кого-то еще, надо понимать, что они найдут для этого способы. Не надо даже надеяться, что это будет как-то иначе", — сказал Бегтин РИА Новости.

По его мнению, действия властей, Роскомнадзора и спецслужб в данной сфере либо происходят с "колоссальным запозданием, либо немного не соответствуют существующей практике".

"Поэтому часто к ним претензии не только в том, что они покушаются на нашу приватность, вопрос в том, что они это делают очень неправильно. Они это делают так, что не достигают даже тех целей, которые декларируют. Например, Роскомнадзор продекларировал, что надо запрещать сервисы VPN. Но как он это сделает? Он не контролирует конечное устройство", — подчеркнул Бегтин.

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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Он напомнил, что есть мессенджеры, которые не требуют авторизации через телефонный номер.

Запреты повышают образованность пользователей

Бегтин считает, подобные запреты создают своеобразный парадокс: информационная образованность пользователей, желающих обойти запреты, возрастает.

По его оценке, пока "государство не залезает в личный компьютер пользователя" через специальные программы, подобные ограничения носят очень условный характер.

"Они (запреты) позволяют охватить массового неквалифицированного пользователя, но только повышают уровень образования пользователя хоть мало-мальски квалифицированного. Моя позиция очень простая: Роскомнадзор за эти годы (через запреты) сделал для информационного образования россиян больше, чем Минобр за все время", — отметил Бегтин.

Кто больше всего пострадает от запрета

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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Как считает эксперт, от такого запрета больше всего пострадают разного рода мессенджеры, сервисы которых находятся за пределами российской юрисдикции. По словам Бегтина, децентрализованные мессенджеры запрет не затронет. Если фактически мессенджеры являются российскими резидентами, "они и так уже поднадзорны Минсвязи, ФСБ и всем остальным".

"Если они не российские юрлица, тогда поднадзорность будет возникать из этого договора (между мессенджером и оператором связи), есть необходимость идентификации. Там есть некоторые нюансы, но в любом случае, конечно, эта история нацелена, в первую очередь, на тех, кто находится за пределами России юридически, но она совершенно никак не затрагивает те вопросы, которые касаются децентрализованных сервисов обмена сообщениями, основанных на протоколе Jabber, организованных самостоятельно", — сказал Бегтин.

Он пояснил, что большая часть мессенджеров, популярных у россиян, находится за пределами российской юрисдикции. "Это Telegram, Facebook, WhatsApp. Twitter даже можно отнести к таким мессенджерам, сервисы, на которых можно обмениваться сообщениями, в принципе, приложения типа Tinder, можно при некоторой натяжке отнести к мессенджерам", — отметил Бегтин.

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Нечеткость норм

Эксперт также указал на нечеткость, по его мнению, законодательных норм в данной сфере.

Он привел в пример работу корпоративного мессенджера, по функционированию которого возникает ряд вопросов в связи с введением запрета. "У нас корпоративный мессенджер свой. Вопрос: нам надо регистрировать или нет? Какая будет позиция регулятора, Роскомнадзора, Минсвязи? Или какой-нибудь Bitrix, в котором можно зарегистрироваться и создать свой аккаунт, для создания собственного корпоративного портала, где сейчас нет требований для подтверждения мобильного телефона. После этого я могу обмениваться там короткими сообщениями. Я там должен буду указывать мобильный телефон в обязательном порядке с подтверждением или нет?" — сказал Бегтин.

По его мнению, в данной сфере существует очень много нюансов, но "регуляторы не пытаются вести нормальный диалог с отраслью". "Они даже не собрали представителей (этого) бизнеса в России, не говоря уже о зарубежных представителях", — заключил эксперт.

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