Академик рассказал о грядущих климатических изменениях на юге России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Неожиданно суровые зимы, которые наблюдаются на юге России в последние годы, являются предвестниками десятилетнего цикла похолодания, ожидающего регион с этого года, считает председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.

"Климат цикличен, и с 2018 года юг России ждет десятилетний период похолодания", — сказал он РИА Новости. Академик отметил, что вопреки декларациям о глобальном потеплении, предвестники похолодания в регионе уже можно наблюдать в последние несколько лет.

Так, продолжительность ледостава на Каспии и Азове в суровые зимы 2007 и 2012 годов достигала 50-80 дней. Лед на Нижнем Дону и в Таганрогском заливе в последние годы держится с декабря до начала марта, хотя в прежние годы сковывал реку и залив, как правило, только в самом холодном месяце зимы — феврале.

Кроме того, по словам Матишова, отмечаются и необычно прохладные для региона весенние месяцы. "В первом полугодии 2017 года температура была ниже климатической нормы. Дождливая погода привела к поздней вегетации, из-за чего был неурожай плодовых культур — ранние фрукты подгнивали, а большинство плодов не успели налиться", — отметил он.

В целом, по его словам, природные аномалии становятся причиной сокращения уловов рыбы, уменьшения урожая плодов и ягод, препятствуют судоходству. "Для обеспечения судоходства в этой связи нужно увеличивать количество ледоколов, учитывать изменения климата при посевных работах, в сфере животноводства", — заключил Матишов.