В Москве выросли тарифы на оплату проезда в общественном транспорте

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Тарифы на оплату проезда на московском городском транспорте повысились со 2 января, при этом разовая поездка по-прежнему стоит 55 рублей, сообщила РИА Новости замруководителя департамента транспорта Москвы Алина Бисембаева.

Она рассказала, что тарифы на оплату проезда в московском городском транспорте изменились в рамках индексации. При этом она напомнила, что не меняется стоимость билета "Единый" на 1–2 поездки, билета ТАТ на одну поездку в ТиНАО, а также оплата проезда на турникете с помощью бесконтактной системы PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay. Кроме этого, не изменится цена на проезд для студентов и школьников.

Стоимость остальных билетов со 2 января 2018 года выросла. Так, цена проезда по карте "Тройка" в метро и наземном транспорте поднялась на один рубль.

"В целом в 2018 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0% до 3,8%, что ниже среднегодовой инфляции. Так, со 2 января 2018 года проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте подорожает на один рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35 рублей в 2017 году. Стоимость билета "Единый" на 60 поездок составит 1765 рублей вместо 1700 рублей, а безлимитного (билета) на 30 дней – 2075 рублей вместо 2 тысяч рублей", – сказала Бисембаева.

По ее словам, изменение цен зависит от повышения затрат городских перевозчиков. Она рассказала, что перевозчики просили властей о повышении тарифов из-за инфляции и роста цен на электроэнергию, дизельное топливо, бензин, а также на основные запчасти и строительные материалы.

"Кроме того, расходы увечились в связи с активным вводом новых станций метрополитена, постоянным развитием маршрутной сети города с добавлением новых остановочных пунктов и маршрутов. Мы окажем поддержку перевозчикам, поэтому тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах 3,8%, что ниже среднегодовой инфляции. Индексация тарифов в Москве – одна из самых низких в России", – заключила замруководителя.

Также с нового года из билетного меню исключаются непопулярные билеты "90 минут" на 1, 2 и 60 поездок.