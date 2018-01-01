Путин рассказал, как публичность повлияла на его привычки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что публичность не повлияла на его привычки, поскольку и раньше он старался вести себя так, будто за ним постоянно наблюдают.

"Я все-таки старался всегда быть непубличным человеком", — сказал Путин в эфире юбилейной программы "Время"

На вопрос, надо ли было ему избавляться от привычек, когда стал чаще появляться в кадре, глава государства ответил отрицательно.

"Как ни странно, нет. Почему? Потому, что она, действительно, на виду, но в моей прежней жизни я все время старался вести себя так, как будто за мной постоянно наблюдают. Поэтому, вот это странно, но это так сложилось. Сказать, что мне пришлось что-то кардинально поменять, пожалуй, нет", — добавил Путин.

Программа "Время" в понедельник, 1 января, отмечает свой полувековой юбилей; праздничный выпуск на Первом канале ведет журналист Кирилл Клейменов и диктор Анна Шатилова. Первый выпуск информационной программы "Время" зрители увидели 1 января 1968 года. На долгие десятилетия она стала эталоном новостной тележурналистики и дала путевку в жизнь множеству ярких советских, а потом и российских телеведущих.