Путин рассказал о самых запомнившихся новостях полувековой давности

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о самых запомнившихся ему новостях и событиях полувековой давности.

Президент в первый день нового года пришел на прямой эфир программы "Время" на Первом канале, празднующей 50-летие.

"Из тех ярких событий — это появление в нашем небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144", — сказал он. Путин добавил, что ему и сейчас это кажется "какой-то фантастикой", а тогда "вообще было что-то невообразимое".

"Яркие спортивные события. Это известная хоккейная серия 1972 года", — добавил президент.

Глава государства также рассказал, что старается смотреть программу "Время" в прямом эфире. Он убежден, что это гораздо интереснее. "Если есть какая-то возможность смотреть в прямом эфире — я смотрю", — сказал он.

Президент также поздравил коллектив "Времени" с юбилеем. По его словам, это праздник для всей страны. "За эти 50 лет программа "Время" стала лидером информационных программ", — отметил глава государства.

Первый выпуск информационной программы "Время" зрители увидели пятьдесят лет назад, 1 января 1968 года.