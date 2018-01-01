В МЧС рассказали, как избежать травм при гололедице

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. МЧС России во время новогодних праздников дает рекомендации, как действовать во время гололедицы, чтобы избежать травмирования и снизить вероятность получения травмы.
"Учитывая это, необходимо исключить случаи перехода дороги перед близко идущим транспортом. Это может повлечь за собой падение человека в результате скольжения, наезд на него транспортного средства, травмирование или гибель. Переходить улицу следует только в специально отведенных местах или на регулируемых перекрестках. Особое внимание следует проявлять при переходе улицы, где транспорт может появиться неожиданно из-за поворота, строения, после подъема в гору и так далее", — советует ведомство.
В гололед перед выходом из дома лучше всего надеть малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоленту. Передвигаться следует осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
Гололед зачастую сопровождается сильным обледенением, поэтому особое внимание надо обращать на провода линий электропередачии контактных сетей электротранспорта. "Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации о месте обрыва", — советует МЧС.
В случае получения травмы следует обратиться в травмпункт или пункт неотложной медицинской помощи, а также оформить бюллетень или справку о травме, которые можно использовать при обращении в суд по месту жительства или по месту получения травмы за возмещением ущерба.