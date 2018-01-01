В Москве более тысячи автобусов будут работать с 1 января без турникетов

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Около 1,1 тысячи автобусов, а также новые трамваи "Витязь-М" в Москве с 1 января перейдут на бестурникетную систему работы, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Теперь пассажиры смогут проходить во все двери, а оплата проезда будет производиться с помощью валидаторов в салонах автобусов.

"По поручению мэра Москвы с 1 января мы откажемся от турникетов на 72 маршрутах, по которым курсируют в основном автобусы особо большого класса. Это позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем 5 минут в пути", — сказал руководитель департамента Максим Ликсутов.

По его словам, преимущества бестурникетной системы оценят свыше миллиона горожан, которые каждый день пользуются этими маршрутами.

"Вместе с тем мы надеемся на ответственное отношение москвичей и напоминаем о необходимости оплачивать проезд. Это помогает городу обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему в целом", ‒ отметил Ликсутов.

В общей сложности бестурникетными станут около 1,1 тысячи автобусов. Кроме того, по решению столичного руководства в таком же режиме продолжат работать новые трехсекционные трамваи "Витязь-М", отметили в ведомстве.

При этом на бестурникетных маршрутах усилят контроль за оплатой проезда, увеличат штат контролеров и количество валидаторов в автобусах.

В перечень маршрутов, которые в новом году будут работать без турникетов, вошли популярные у жителей направления: маршруты, обеспечивающие внутрирайонные и межрайонные связи, проезд к станциям метро и аэропортам, а также доступность центральных районов. В частности, это полуэкспрессные и магистральные маршруты.

Ранее бестурникетная система действовала на всех десяти маршрутах трамвайной сети на севере и северо-западе города.