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Общество

В России создали единую базу данных о ДТП

03:3001.01.2018
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО. Архивное фотоСтраховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Данные о дорожно-транспортном происшествии (ДТП), полученные при помощи системы "Эра-Глонасс", с 1 января 2018 года передаются в автоматизированную информационную систему (АИС) ОСАГО, которая была сформирована путем слияния баз данных всех страховщиков РФ и позволяет им получать всю информацию о наличии аварий в истории пользователя.

Водитель в светоотражающем жилете у автомобиля
© Depositphotos / encrier
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В пресс-службе АО Глонасс РИА Новости уточнили, что страховые компании будут получать информацию о дате и времени ДТП; координаты, направление и скорость движения транспортного средства (ТС) в момент ДТП; параметры замедления/ускорения ТС при аварии. По информации производителей технических средств контроля (ТСК), их рыночная потребность до 2020 года может составить около пяти миллионов штук, отметили там же.

Применять систему "Эра-Глонасс" при оформлении ДТП в обязательном автостраховании (ОСАГО) водители должны были начать еще с 1 января минувшего года, но правительство РФ перенесло старт на один год.

Государственная автоматизированная информационная система "Эра-Глонасс" введена в промышленную эксплуатацию в 2015 году. Система создана для обеспечения оперативного получения информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в России, ее обработку и передачу в экстренные оперативные службы.

С 1 января 2017 года установка системы "Эра-Глонасс" стала обязательным условием постановки авто на учет. Данной системой в обязательном порядке оснащаются новые автомобили, у которых истекло в 2016 году одобрение типа транспортного средства (ОТТС, продлевается раз в три года или выдается новое на модель, ранее не поставлявшуюся на рынок), а также импортные автомобили с пробегом.

Непринятые стандарты

Автомобильная авария
© Fotolia / Gino Santa Maria
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Вместе с тем, в Российском союзе автостраховщиков (РСА) агентству рассказали, что постановление правительства РФ, которое устанавливает требования к ТСК и порядок передачи информации страховщику содержит ряд положений по техническим средствам, во многом носящих общий характер. Требования к ТСК необходимо было конкретизировать и в части процедуры фиксации удара по автомобилю, и в части применения технологий Глонасс к определению места происшествия.

"С этой целью АО "Глонасс" и РСА подготовили соответствующие стандарты к этим техническим средствам, в которых описаны требования и к самим этим "коробочкам", и к протоколам передачи данных, которые эти "коробочки" зафиксировали, и к методам их тестирования. Проекты стандартов прошли все необходимые процедуры, были утверждены приказом Росстандарта 29 июня 2017 года", — сообщили в РСА, добавив, что стандарты вступают в силу с 01 января 2018 года.

Однако, как пояснили в союзе, стандарты не являются нормативным правовым актом, обязательным к применению (они получают юридическую значимость только в том случае, если постановление Правительства будет содержать ссылки на стандарты), но в настоящее время, тот проект постановления Правительства РФ, который содержит ссылки на стандарты, не поддержан в Минтрансе России.

"Это означает, что "узаконивания" стандартов не произошло, их положения и требования с 1 января не становятся обязательными, и вопрос о том, какое же оборудование нужно, чтобы надежно и без ошибок зафиксировать факт ДТП, остается по-прежнему открытым", — заявили в РСА.

В страховом сообществе надеяться на вступление в силу 1 июня 2018 года поправок в закон об ОСАГО, принятых в Госдумой 21 декабря 2017 года в третьем чтении, согласно которым в качестве альтернативного варианта фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП допускается использовать программное обеспечение для мобильных устройств, позволяющее проводить фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте ДТП и передавать зафиксированные данные в АИС обязательного страхования.

"А пока, фактически, регулирование применения технических средств остается на прежнем уровне, новых оснований и возможностей для их использования не возникает, и ничего нового автовладельцам ждать не приходится", — заключили в РСА.

Что изменится в России с 1 января 2018 года
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Что изменится в России с 1 января 2018 года

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