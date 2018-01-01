Введена обновленная форма полиса ОСАГО с QR-кодом

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Новая форма полиса ОСАГО вводится с 1 января 2018 года. Она будет дополнена QR-кодом, при помощи которого можно будет получить сведения о договоре ОСАГО.
Как сообщили агентству в Российском союзе автостраховщиков (РСА), QR-код поможет гражданам отличать легальные полисы от подделки, в этом смысле он будет полезен и сотрудникам ГИБДД.
Читаем QR-код
В РСА также рассказали, что Гознак, печатая бланк, оставляет место под QR-код, который будет наносить сама страховая компания.
"Если страховая компания наносит QR-код на чистый бланк полиса ОСАГО, то в нем содержится следующая информация: серия и номер бланка полиса, и для какой компании он напечатан. Если QR-код наносится непосредственно при оформлении договора в офисе страховой компании, то будет видна более полная информация: в дополнение к приведенным сведениям будет указано ТС, госномер и VIN автомобиля", — пояснили в союзе.
Другие изменения
В ЦБ отметили, что на новом бланке полиса ОСАГО, помимо QR-кода, будет также отражаться подробный расчет размера страховой премии и класс, присвоенный каждому лицу, допущенному к управлению транспортным средством.
На оборотной стороне страхового полиса по желанию клиента могут указываться договоры добровольного страхования, которые заключаются им одновременно с ОСАГО и соответствуют стандартам Банка России.
"Изменения в страховом полисе ОСАГО направлены на повышение качества страховой услуги, в первую очередь, для страхователя", — заключили в пресс-службе регулятора.