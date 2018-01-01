В Крыму детсады в селах стали бесплатными

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Посещение детских садов Крыма, расположенных в сельской местности, начиная с этого года, стало бесплатным, родителей освободили от платы по уходу и присмотру за ребенком.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал изыскать средства в республиканском бюджете на компенсацию родителям платы по присмотру и уходу за детьми в сельских детсадах.

"В бюджете Крыма с 1 января 2018 года впервые заложены средства на компенсацию затрат родителей, которые ранее ложились на их плечи, в части оплаты в детсадах присмотра и ухода за детьми, проживающими в сельской местности", — сказал РИА Новости глава комитета крымского парламента по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков.

По его словам, в бюджете республики на эти цели заложен 521 миллион рублей.