В России вступают в силу новые образовательные требования к приставам

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Требование к приставам-исполнителям иметь высшее юридическое или высшее экономическое образование начнет действовать в России с 1 января 2018 года. Соответствующий закон был принят ещё несколько лет назад, но сроки его действия переносили, потому что и без этих новых требований у службы есть сложности с подбором кадров. По данным директора ФССП России, из-за низких зарплат и большой трудовой нагрузки состав приставов-исполнителей обновляется на 100% каждые 3,5 года.

Вместе с тем, на третий квартал 2017 года высшего юридического или высшего экономического образования не имели около 4,2 тысячи судебных приставов-исполнителей, при этом основная часть этих сотрудников имеет опыт работы и несет значительную нагрузку. Увольнение этих сотрудников может привести к снижению эффективности принудительного исполнения.

Для решения этих проблем был разработан законопроект, уточняющий требования к уровню образования приставов и кандидатов на эту должность.

Согласно документу, требование об обязательном высшем образовании будет распространяться на старшего судебного пристава, заместителя старшего судебного пристава и судебного пристава-исполнителя. Требования к профессиям, специальностям и направлениям подготовки будут устанавливаться главным судебным приставом РФ.

В приказе ФССП России будет установлено, что для назначения на должности старшего судебного пристава, заместителя старшего судебного пристава необходимо иметь высшее юридическое образование, а для судебного пристава-исполнителя — высшее образование по направлению подготовки и специальностям "Юриспруденция", "Экономика и управление".

Как отмечается, для сохранения профессиональных кадров в ФССП России требование о наличии высшего образования не будет распространяться на судебных приставов-исполнителей, назначенных до 1 января 2018 года, до назначения на новую должность.