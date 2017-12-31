Путин подписал закон о порядке приема в дружинники

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок приема в дружинники. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации в воскресенье.

Согласно документу, дружинниками не могут быть граждане, которые в течение года, предшествующего дню привлечения к внештатному сотрудничеству с полицией, неоднократно в судебном порядке привлекались к административному наказанию за совершение умышленных административных правонарушений.

Документ также устанавливает порядок приема в дружинники в Севастополе.