Росгвардия взяла под охрану энергомост в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости. Сотрудники крымской Росгвардии взяли под охрану объекты энергетического моста на полуострове, сказал журналистам начальник управления Росгвардии по республике Крым генерал-майор Степан Гайдаржийский.

Росгвардия на временной основе занялась охраной энергомоста в Крым в 2016 году.

"Сегодня под охрану – группа уехала, мы берем "Кафу" (подстанция — ред.), начинаем заниматься охраной энергомоста. До этого охраняли внутренние войска, с 1 января все это (охрана — ред.) мы берем под вневедомственную охрану, согласно постановлению правительства, в том числе объекты в Керчи", — сказал Гайдаржийский.

Как отметил генерал-майор, всего Росгвардия охраняет в Крыму 16 важных государственных объектов. На период праздников режим несения службы сотрудников Росгвардии усилен, добавил Гайдаржийский.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя четвертая нитка заработала в мае 2016 года.

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