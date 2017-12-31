Иностранные студенты смогут продлевать визы, не выезжая из России

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий возможность для иностранных студентов, в течение года обучившихся русскому языку и поступивших в вуз, продлевать учебные визы не выезжая из страны.

Документ размещен в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно российскому законодательству, визы иностранных студентов заканчивались после курсов подготовительного образования (обучения русскому языку в течение года), чтобы продлить их, они должны были вернуться в свою страну и снова подать документы на визу для обучения по основной программе.