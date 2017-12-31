Путин одобрил ужесточение наказания за "телефонный терроризм"

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм". Документ опубликован на интернет-портале нормативно-правовой информации.

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

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За ложное сообщение о о готовящемся взрыве, поджоге или другой грозящей опасности на объектах социальной инфраструктуры правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Если преступление совершают для дестабилизации работы органов власти, то наказание составляет от шести до восьми лет лишения свободы. Если звонок повлек смерть человека или другие тяжкие последствия, правонарушитель получит от восьми до десяти лет лишения свободы.

К объектам социальной инфраструктуры относятся организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирского транспорта, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера.

До этого максимально наказание за такие преступления составляло пять лет лишения свободы.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах "заминировали" почти 3,5 тысячи зданий. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

В МВД ущерб оценили в несколько миллиардов рублей, замглавы ведомства Игорь Зубов назвал звонки кибератакой на Россию. Основная часть из них исходила с мест концентрации террористов в Сирии, а также из Турции, США, Канады и с Украины.