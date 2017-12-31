Пятнадцатилетнюю дочь Кадырова приняли в Федерацию практической стрельбы

ГРОЗНЫЙ, 31 дек – РИА Новости. Пятнадцатилетнюю Хутмат Кадырову приняли в Федерацию практической стрельбы России (ФПСР), дочь Рамзана Кадырова стала первой девушкой, зарегистрированной в этой организации, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов.

Увлечение дочери, о котором Кадыров рассказал в сентябре, разместив в Instagram видео ее тренировки в тире с опытным инструктором, глава Чечни поощряет и считает, что "любая девушка должна уметь правильно владеть оружием".

"Ты являешься зарегистрированным стрелком в Федерации практической стрельбы России, ты первая девушка — профессиональный стрелок, который зарегистрирован у нас", — сказал Мартынов, вручая Хутмат удостоверение. Соответствующую видеозапись разместил на своей странице в социальной сети Mylistori Рамзан Кадыров. Мартынов вручил ей современный набор снаряжения для практической стрельбы, отметив особый талант девушки в этом виде спорта.

Глава Чечни написал, что Хутмат "успешно прошла начальный курс владения короткоствольным нарезным спортивным оружием".

"Останавливаться на этом она не собирается. Хутмат проявила желание продолжить обучение на новом уровне и вступить в Федерацию практической стрельбы России. Учитывая отличные навыки и талант девушки, руководство ФПСР приняло решение принять ее в кандидаты в члены организации", — написал Кадыров. Он поздравил дочь со спортивным успехом и добавил, что теперь девушка имеет личное спортивное оружие, которое будет храниться в стрелковом клубе и выдаваться во время занятий.

Хутмат увлекается хореографией, музыкой, исполняет нашиды (мусульманские песнопения), выучила наизусть Коран, осваивает несколько иностранных языков.

Согласно информации на сайте ФПСР, в федерацию входит 77 региональных отделений и общественных организаций, в стране практической стрельбой занимаются более 30 тысяч человек, из которых более 10 тысяч – члены ФПСР. В практической стрельбе стрелки поражают несколько типов мишеней на скорость, перемещаясь по площадке между огневыми позициями с соблюдением правил безопасности.