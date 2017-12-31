Дмитрий Рогозин вместе с таксой Николасом поздравил россиян с Новым годом

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин поздравил россиян с наступающими праздниками.

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К поздравлению прикреплена фотография вице-премьера с женой и двумя собаками, в том числе таксой Николасом, которая на прошлой неделе участвовала в эксперимента с жидкостным дыханием.

В ходе опыта пса поместили в резервуар с жидкостью, не содержащей азота. Через несколько минут животное освоилось в новой среде и начало нормально дышать.

Эксперимент вызвал неоднозначную реакцию: в адрес вице-премьера поступили обвинения в жестоком обращении с животными. В ответ он заявил, что все собаки, участвовавшие в опытах с жидкостным дыханием, живы и здоровы. Позже стало известно, что вице-премьер забрал таксу к себе.

Под "жидкостным дыханием" как биомедицинской технологией понимают вентиляцию легких не воздухом, а насыщенным кислородом жидким препаратом, обеспечивающим достаточное насыщение крови кислородом.