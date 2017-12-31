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Общество

Во Владивостоке ученые выяснили, насколько опасен гулявший по городу тигр

05:1531.12.2017
(обновлено: 06:14 31.12.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкАмурский тигр. Архивное фотоАмурский тигр. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 31 дек — РИА Новости. Наблюдение за тигром Владиком, гулявшим по Владивостоку, а затем пойманным и выпущенным в дикую природу, показывает, что он сторонится людей и потому неопасен, сообщает пресс-служба Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

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Тигра заметили во Владивостоке в конце октября 2016 года. По мнению специалистов, хищник мог оказаться тем же зверем, который в начале октября был замечен в Артеме. Тигра поймали через два дня поисков в районе бухты Шамора и поместили в центр реабилитации в Алексеевке. Имя хищнику выбирали с помощью голосования. В середине мая 2017 года его выпустили в национальном парке "Бикин" в Приморье. Специалисты следят за тигром благодаря ошейнику с GPS-модулем.

"Наблюдение показало, что тигр неопасен. Его поведение по отношению к людям, адекватно, он их попросту сторонится. Однако мы находимся настороже и внимательно следим за его передвижениями. В случае приближения тигра к населенному пункту на место прибудет оперативная группа по разрешению конфликтных ситуаций департамента охотничьего надзора, которая примет меры", — рассказал директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Сигнал с ошейника с GPS-модулем работает устойчиво. Как сообщили в пресс-службе, наблюдение показало, что тигр периодически, примерно раз в неделю, добывает крупных животных для питания, а потом какое-то время находится в импровизированной столовой. По мнению специалистов, так ведет себя здоровый самец амурского тигра. Осенью Владик предпочитал охотиться на медведей, сейчас — на кабанов.

"Владик, после того как буквально сбежал с юго-запада Приморья и устремился на север, стал успокаиваться в своих устремлениях бесконечно путешествовать. Сначала он стал кружить по Черниговскому, Яковлевскому, Михайловскому и Анучинскому районам. Затем стал проявлять поведение тигра, который нашёл свой участок, и, казалось бы, к Новому году наконец-то обретет свой дом. Но… Владик снова идет на север, при этом все дальше отдаляясь на запад от хребта Сихотэ-Алинь", — сказал генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Бурый медведь. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Тигр легко преодолевает автодороги и максимально близко проходит от населенных пунктов, но никогда отпечатки его лап не отмечались в их пределах, и ни одно домашнее животное не пострадало. При этом тигр регулярно питается дикими животными. Как будто Владик говорит нам, что тигры могут легко жить рядом с людьми, к сожалению не все люди могут жить рядом с тиграми", — добавил он.

По словам руководителя отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетного работника охраны природы Павла Фоменко, сейчас тигр дает огромное количество уникальной научной информации, которая позволит совершенно иначе взглянуть на тигров, их распространение и участки.

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