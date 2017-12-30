Детские письма с фронта: "Хочу куклу и чтобы кончилась война"

Вера Костамо, обозреватель РИА Новости, Донецк — Москва

"Бабушка, мне такую куклу не подарят. Откуда у Деда Мороза деньги…" — Лера, худенькая и темноглазая, смотрит на бабушку в надежде, что та скажет: для дедушки не важно, сколько стоит игрушка. Он ведь волшебник.

Но бабушке сказать нечего. Лера пришла в Дом культуры на елку в обычном свитере, нарядного платья у нее нет. А у бабушки нет средств на куклу и часто не хватает денег на еду.

Весь праздник смотрю на Леру, я читала ее письмо Деду Морозу:

"Я живу с бабушкой, дедушкой и братиком. У нас идет война. А мне бы очень хотелось куклу. Дедушка, с Новым годом тебя. Спасибо заранее".

Родители Леры погибли в 2014 году.

Пачка писем из Донецка, Снежного, Ждановки, Комсомольска лежит на столе в гостинице. Их тяжело читать. Почти во всех — слова о войне и мире. Не по возрасту взрослые слова: "хочу, чтобы я больше не пугалась всяких грохотов и спала спокойно", "чтобы стало легче дышать", "чтобы перестали гибнуть люди", "не бояться и играть на улицах", "чтобы папа поправился".

Даниил и Кирилл потеряли родителей и просят их вернуть:

"Мы с братиком живем у бабушки, и у нас война. Как ты к нам приедешь? Если по небу, то привези что-нибудь вкусненькое, мы будем рады любому твоему подарку. Мы с братиком веселые и любим играть. На подарки нужны деньги, а у бабушки пенсия маленькая. P. S. Нам бы папу с мамой. Спасибо".

© РИА Новости / Вера Костамо Письма детей, живущих в зоне ведения боевых действий, Деду Морозу © РИА Новости / Вера Костамо Письма детей, живущих в зоне ведения боевых действий, Деду Морозу

Фронтовой Дед Мороз

Дети из обстреливаемых зон, дети переселенцев, тех, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий, дети, чьи родители погибли, — более 170 человек в этом году получили подарки и помощь от фронтового Деда Мороза. Всего же за несколько лет таких детей набралось уже более 850 человек.

Роман Косарев, военный корреспондент телеканала Russia Today, начал работать в Донбассе в качестве журналиста. Но постепенно занялся гуманитарной помощью, вывозил раненых детей на лечение, поставлял медикаменты. Стал местным Дедом Морозом.

"Все началось с Доктора Лизы, с сюжетов о ней, с совместного вывоза детей. Ольга и Михаил, которые работали с Елизаветой Петровной, начали обращаться и ко мне. Было много детей, которые потеряли родителей, имеющих проблемы со здоровьем, из малоимущих семей. Кому-то нужны были лекарства, кому-то не в чем было идти в школу", — рассказывает Роман.

За несколько лет помощи мирному населению Донбасса Роман и его друзья потратили больше миллиона рублей. Журналист подчеркивает, что он — только посредник между теми, кто хочет помочь, и теми, кому нужна помощь.

"Очень тяжело работать здесь, видеть горе тех, кто потерял близких. А когда помогаешь, то боль от всего увиденного притупляется, — говорит Косарев. — Здесь у детей другой взгляд. И это действительно чувствуется. У них громадный опыт горя".

© РИА Новости / Вера Костамо Военный корреспондент телеканала Russia Today Роман Косарев в поселке Спартак, ДНР © РИА Новости / Вера Костамо Военный корреспондент телеканала Russia Today Роман Косарев в поселке Спартак, ДНР

В прошлом году в Горловке во время праздника к Роману подбежал мальчик, обнял и закричал: "Дедушка, я знал, что ты приедешь!" Корреспондент признается, что теперь не может не приезжать.

Четырехлетняя Василиса пришла с мамой и братом. Они живут в Куйбышевском районе Донецка, пробовали уезжать, но вернулись домой. Сейчас девочка получила от Деда Мороза куклу, альбом и карандаши — то, о чем и просила.

"Стреляют там у нас, дети плачут, боятся. Ждем мира, больше ничего не нужно", — говорит мама девочки.

Иван привел внучку на праздник, он считает, что радость у ребенка должна быть, несмотря ни на что. "Я уже не помню, как жить по-другому: с утра встал, буржуйку в своем подвале затопил, пошел и помог соседям. В хате жить нельзя — страшно. Сейчас и днем стреляют — не стесняются. Человек, видимо, ко всему может привыкнуть. Вот и у нас на всех одна привычка — война".