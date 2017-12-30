"В чем соль?" Из чего делают противогололедные материалы для Москвы

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Анна Криволапова. Коммунальщики против снега — излюбленная тема для жителей столицы в зимний период. Ходит много страшилок по поводу того, чем обрабатывают московские дороги и тротуары. Версии одна мрачнее другой. Корреспондент РИА Новости решила разобраться, что входит в состав противогололедных материалов (ПГМ), где их делают и хранят. И самое главное — опасны они или нет.

Двухслойная защита

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы пригласил журналистов на экскурсию в Южное Бутово. На окраине этого района расположена самая крупная база хранения твердых и жидких противогололедных материалов.

На подъезде к складу в глаза бросаются огромные мешки, сложенные ровными рядами в несколько ярусов. В каждом из них хранится почти тонна твердого ПГМ. Они завалены снегом, кажется, что сквозь ненадежную мешковину все осадки попадают внутрь. Горожане и по этому поводу били тревогу: дескать, качество материала от этого страдает и, что еще хуже, все в почву уходит, нанося окрестностям экологический урон.

"Мешки эти называются бэгами, у них двухслойная упаковка. Первый слой, тканевый, служит для удобства транспортировки, а внутренний — это плотная полиэтиленовая пленка, которая препятствует попаданию воздуха и влаги. То есть он герметично запаян", — поясняет заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов.

Может ли ПГМ попасть в землю при хранении на складе? Соколов уверенно заявляет, что нет: на базе твердое покрытие, а упаковка абсолютно герметична.

"Ни снег, ни дождь не попадает в мешок ни сверху, ни снизу. Если вдруг случится повреждение, то этот бэг в первую очередь загрузят в машину и отправят на посыпку дороги", — комментирует чиновник.

Мы стоим между ровными рядами бэгов. Для наглядности один из мешков решили раскрыть. За первым тканевым слоем сразу же очень плотный слой полиэтиленовой пленки. При погрузке краном цепляют за мешковину, поднимают над машиной, вспарывают низ, и содержимое высыпается в кузов. В среднем в одну машину помещается восемь таких мешков.

Какой мышьяк?!

Состав ПГМ — ежегодная головная боль жителей столицы, которых пугают подозрительные экологи. Последние неоднократно "разыскивали" в ингредиентах смеси опасные химические элементы. "Даже мышьяк пытаются найти", — смеется представитель пресс-службы департамента ЖКХ.

Весь материал, который привозят на базу, проходит экспертизу по качеству — на заявленный по ГОСТу состав. Только после положительного заключения ПГМ используется на улицах города. "Ничего такого, что может повредить людям, в составе этих материалов никто не собирается использовать, никто бы этого не допустил", — заверяет Соколов.

Рецепт "противогололедки" простой: хлорид натрия и хлорид кальция. Первый, как известно из уроков химии, это поваренная соль.

"А второй — вообще пищевая добавка Е509. Где здесь яд? Покажите мне! Вся информация есть в открытом доступе. Никакого яда. ГБУ проводит открытые торги, на них выходят только те, кто обязуется поставить товар, соответствующий стандартам", — разъясняет чиновник. Для тротуаров и дворов в эту смесь добавляют еще и мраморную крошку.

В дальнейшем проверяют каждые сто тонн, поставленных на базу. Выборочно из разных бэгов берут пробы. Если хоть в одном мешке находят нестандарт, партию отправляют обратно.

Площадь базы — 1200 квадратных метров. Мешками с ПГМ заставлен каждый уголок. Вокруг города 40 подобных хранилищ. Дорожники уверяют, что запасов хватит на весь сезон.

Пока не ударили сильные морозы, дороги и эстакады поливают жидкой "противогололедкой". Твердым ПГМ посыпают столичные дороги, когда морозы крепчают и температура опускается ниже минус 10 градусов.

"Гололедица образуется в основном на мостах и эстакадах, поэтому мы должны обработать все эти места. Мы не топим снег, не даем ему налипнуть. Если будет ПГМ, он образует водяную пленку, и получается кашица на дороге, которая потом просто сметается. Затем мы опять обрабатываем, чтобы вода не заледенела", — делится тонкостями процесса Соколов.

В день нашего визита на базу использовался жидкий ПГМ. Машины одна за другой подъезжали к огромным цистернам на пункт раздачи.

"Рассол" и "борщ"

Жидкий противогололедный материал производят на небольшом заводе под Люберцами. Состоит он из тех же компонентов, что и твердый.

Соль из бэгов высыпают в огромные открытые емкости, затем на нее льют горячую воду, полученный "рассол" подается по трубам в цистерну, куда добавляют следующий ингредиент — жидкий хлорид кальция. На заводе эту готовящуюся смесь называют "борщом".

"При определенной температуре, давлении смешиваем все компоненты, соблюдая пропорции. И готовый продукт отправляем по базам", — рассказывает заместитель директора завода по производству ПГМ Василий Сапенко.

На каждой стадии приготовления "борща" специальная лаборатория контролирует качество как ингредиентов, так и готового продукта.

"Вот на этом приборе мы проверяем температуру замерзания нашего ПГМ. Согласно его показаниям, раствор начинает кристаллизоваться при минус 40 градусах. Хотя по нормативным документам достаточно минус 32. Значит, наш продукт качественнее", — объясняет начальник химико-аналитической лаборатории Мария Салахова, демонстрируя оборудование.

Производство на заводе полностью автоматизировано и не представляет опасности для окружающей среды. В день здесь производят 500 тонн "борща". Всего на зимний сезон городу необходимо 157 тысяч тонн. Поэтому запасы пополняются в течение всего года.

Из года в год с первым снегом начинаются споры об использовании соли для обработки дорог: мол, и машины, и обувь она портит. Коммунальщики в ответ разводят руками — альтернативы этим видам ПГМ, которые были бы так же безвредны и недороги, пока не придумали.