РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"В чем соль?" Из чего делают противогололедные материалы для Москвы

08:0030.12.2017
(обновлено: 08:07 30.12.2017)
02750
© РИА Новости / Виталий БелоусовПроизводство противогололедных материалов для МосквыПроизводство противогололедных материалов для Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Анна Криволапова. Коммунальщики против снега — излюбленная тема для жителей столицы в зимний период. Ходит много страшилок по поводу того, чем обрабатывают московские дороги и тротуары. Версии одна мрачнее другой. Корреспондент РИА Новости решила разобраться, что входит в состав противогололедных материалов (ПГМ), где их делают и хранят. И самое главное — опасны они или нет.

Двухслойная защита 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы пригласил журналистов на экскурсию в Южное Бутово. На окраине этого района расположена самая крупная база хранения твердых и жидких противогололедных материалов.

На подъезде к складу в глаза бросаются огромные мешки, сложенные ровными рядами в несколько ярусов. В каждом из них хранится почти тонна твердого ПГМ. Они завалены снегом, кажется, что сквозь ненадежную мешковину все осадки попадают внутрь. Горожане и по этому поводу били тревогу: дескать, качество материала от этого страдает и, что еще хуже, все в почву уходит, нанося окрестностям экологический урон.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПроизводство и хранение противогололедных материалов для Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Производство и хранение противогололедных материалов для Москвы

"Мешки эти называются бэгами, у них двухслойная упаковка. Первый слой, тканевый, служит для удобства транспортировки, а внутренний — это плотная полиэтиленовая пленка, которая препятствует попаданию воздуха и влаги. То есть он герметично запаян", — поясняет заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБаза для хранения противогололедных материалов "Бионорд" (ПГМ) в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
База для хранения противогололедных материалов "Бионорд" (ПГМ) в Москве

Может ли ПГМ попасть в землю при хранении на складе? Соколов уверенно заявляет, что нет: на базе твердое покрытие, а упаковка абсолютно герметична.

"Ни снег, ни дождь не попадает в мешок ни сверху, ни снизу. Если вдруг случится повреждение, то этот бэг в первую очередь загрузят в машину и отправят на посыпку дороги", — комментирует чиновник.

Петр Бирюков. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Петр Бирюков: коммунальные службы Москвы готовы к работе в мороз и снег

Мы стоим между ровными рядами бэгов. Для наглядности один из мешков решили раскрыть. За первым тканевым слоем сразу же очень плотный слой полиэтиленовой пленки. При погрузке краном цепляют за мешковину, поднимают над машиной, вспарывают низ, и содержимое высыпается в кузов. В среднем в одну машину помещается восемь таких мешков.

Какой мышьяк?!

Состав ПГМ — ежегодная головная боль жителей столицы, которых пугают подозрительные экологи. Последние неоднократно "разыскивали" в ингредиентах смеси опасные химические элементы.  "Даже мышьяк пытаются найти", — смеется представитель пресс-службы департамента ЖКХ.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Весь материал, который привозят на базу, проходит экспертизу по качеству — на заявленный по ГОСТу состав. Только после положительного заключения ПГМ используется на улицах города. "Ничего такого, что может повредить людям, в составе этих материалов никто не собирается использовать, никто бы этого не допустил", — заверяет Соколов.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПроизводство и хранение противогололедных материалов для Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Производство и хранение противогололедных материалов для Москвы

Рецепт "противогололедки" простой: хлорид натрия и хлорид кальция. Первый, как известно из уроков химии, это поваренная соль.

"А второй — вообще пищевая добавка Е509. Где здесь яд? Покажите мне! Вся информация есть в открытом доступе. Никакого яда. ГБУ проводит открытые торги, на них выходят только те, кто обязуется поставить товар, соответствующий стандартам", — разъясняет чиновник. Для тротуаров и дворов в эту смесь добавляют еще и мраморную крошку.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкРезервуары для хранения готового материала на заводе по производству жидких противогололедных материалов в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Резервуары для хранения готового материала на заводе по производству жидких противогололедных материалов в Москве

В дальнейшем проверяют каждые сто тонн, поставленных на базу. Выборочно из разных бэгов берут пробы. Если хоть в одном мешке находят нестандарт, партию отправляют обратно.

Девушка выбирает новый автомобиль
© Fotolia / Руслан Бородин
Сквозь снег и сугробы: какие новые автомобили появятся в России этой зимой

Площадь базы — 1200 квадратных метров. Мешками с ПГМ заставлен каждый уголок. Вокруг города 40 подобных хранилищ. Дорожники уверяют, что запасов хватит на весь сезон.

Пока не ударили сильные морозы, дороги и эстакады поливают жидкой "противогололедкой". Твердым ПГМ посыпают столичные дороги, когда морозы крепчают и температура опускается ниже минус 10 градусов.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗаправка снегоуборочной машины жидким ПГМ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Заправка снегоуборочной машины жидким ПГМ

"Гололедица образуется в основном на мостах и эстакадах, поэтому мы должны обработать все эти места. Мы не топим снег, не даем ему налипнуть. Если будет ПГМ, он образует водяную пленку, и получается кашица на дороге, которая потом просто сметается. Затем мы опять обрабатываем, чтобы вода не заледенела", — делится тонкостями процесса Соколов.

В день нашего визита на базу использовался жидкий ПГМ. Машины одна за другой подъезжали к огромным цистернам на пункт раздачи.

"Рассол" и "борщ"

Жидкий противогололедный материал производят на небольшом заводе под Люберцами. Состоит он из тех же компонентов, что и твердый.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПроизводство на заводе полностью автоматизировано
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Производство на заводе полностью автоматизировано

Соль из бэгов высыпают в огромные открытые емкости, затем на нее льют горячую воду, полученный "рассол" подается по трубам в цистерну, куда добавляют следующий ингредиент — жидкий хлорид кальция. На заводе эту готовящуюся смесь называют "борщом".

"При определенной температуре, давлении смешиваем все компоненты, соблюдая пропорции. И готовый продукт отправляем по базам", — рассказывает заместитель директора завода по производству ПГМ Василий Сапенко.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПроизводство противогололедных материалов для Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Производство противогололедных материалов для Москвы

На каждой стадии приготовления "борща" специальная лаборатория контролирует качество как ингредиентов, так и готового продукта.

"Вот на этом приборе мы проверяем температуру замерзания нашего ПГМ. Согласно его показаниям, раствор начинает кристаллизоваться при минус 40 градусах. Хотя по нормативным документам достаточно минус 32. Значит, наш продукт качественнее", — объясняет начальник химико-аналитической лаборатории Мария Салахова, демонстрируя оборудование.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкГотовый ПГМ проверяют на морозоустойчивость
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Готовый ПГМ проверяют на морозоустойчивость

Производство на заводе полностью автоматизировано и не представляет опасности для окружающей среды. В день здесь производят 500 тонн "борща". Всего на зимний сезон городу необходимо 157 тысяч тонн. Поэтому запасы пополняются в течение всего года.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

Из года в год с первым снегом начинаются споры об использовании соли для обработки дорог: мол, и машины, и обувь она портит. Коммунальщики в ответ разводят руками — альтернативы этим видам ПГМ, которые были бы так же безвредны и недороги, пока не придумали.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена