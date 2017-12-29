В Крыму начали реставрацию Митридатской лестницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Крым приступил к реставрации частично разрушенной Митридатской лестницы в Керчи, сообщила вице-премьер крымского правительства Лариса Опанасюк.

Часть Митридатской лестницы в Керчи обрушилась в июне 2015 года. Реконструкция части, на которой произошел обвал, проводилась в середине 1970-х годов, однако не была полностью завершена – не были проведены работы по отводу почвенных вод. Часть деталей лестницы утрачена, каменная кладка, ступени, ограждения нуждаются в реставрации. Ранее президент РФ Владимир Путин попросил у главы Крыма Сергея Аксенова ускорить реставрацию Митридатской лестницы в Керчи и предложил в случае необходимости обращаться за помощью в Москву.

В свою очередь Аксенов сообщил, что реставрацию планируется ускорить и завершить в 2018 году, необходимые для этой цели 1,1 миллиарда рублей заложены в федерально-целевую программу (ФЦП) развития республики. В планах стояло в нынешнем году завершить разработку проектно-сметной документации, а в 2018 – начать основные строительные и реставрационные работы.

"Начаты работы по Митридатской лестницы. При Украине, сколько было жалоб, что там все разрушается, ничего не могли сделать. Теперь же благодаря президенту (Владимиру Путину — ред.) эти деньги выделены и эти работы идут", — сказала Опанасюк на совещании по итогам социально-экономического развития республики за текущий год.

Большая Митридатская лестница в Керчи (древнее название — Пантикапеи) построена в 1833–1840 годах по проекту итальянского зодчего Александра Дигби и изначально вела к дворцу царя Боспорского цраства Митридата, расположенного на горе, получившей его имя. Сейчас на горе установлен обелиск и горит вечный огонь.

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