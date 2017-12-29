Кадыров не собирается возвращаться в Facebook

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не намерен возвращаться в социальную сеть Facebook.

"Заявляю, что принципиально не собираюсь возвращаться в Facebook… Еще раз повторяю — меня лично нет в Facebook!" — написал Кадыров в Telegram.

Ранее сообщалось, что агрегатор авиабилетов United Airline Network (UAN), занявший бывший аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook, готов передать страницу ему.

Кадыров рассказал, что его представители связались с новыми владельцами страницы. Оказалось, что они зарегистрировали новую страницу с тем же именем (соответственно и с тем же адресом). Как пояснили им новые владельцы, страницу они создали без злого умысла — просто использовали уже раскрученный бренд.

Глава Чечни уточнил, что переговоры с новыми владельцами страницы прошли при полном взаимопонимании и уважении сторон. Страница была деактивирована, а представители Кадырова успели закрепить адрес в сети.

Он отметил, что новая страница (с прежним адресом) создана уполномоченным лицом без его участия с целью избежания создания очередного клона и использования его в каких либо рекламных акциях, провокационных целях "или банального троллинга в сети.

Первая запись на бывшей странице Кадырова по адресу facebook.com/rkadyrov95/ появилась 24 декабря — на следующий день после блокировки аккаунты главы Чечни, которая до сих пор указана на официальном сайте главы и правительства республики. Первые два поста предлагают купить "самые дешевые авиабилеты" из Грозного в Москву и из Грозного в Берлин соответственно.