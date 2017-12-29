РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Комиссия по помилованиям дала положительное решение по Изместьеву

Сюжет:
Рассмотрение в суде дела экс-сенатора Изместьева (28)
21:5029.12.2017
395018
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкОглашение приговора по уголовному делу в отношении Изместьева. Архивное фотоОглашение приговора по уголовному делу в отношении Изместьева. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева сообщила РИА Новости, что столичная комиссия по вопросам помилования дала положительное заключение на прошение осуждённого пожизненно экс-сенатора Игоря Изместьева, однако правозащитница опасается, что его могут не включить в рекомендуемый список к помилованию за нынешний год.

Правозащитник Людмила Алексеева. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Алексеева направила в Кремль прошение о помиловании экс-сенатора Изместьева
Ранее Алексеева рассказала, что направила в администрацию президента РФ прошение о помиловании экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, его адвокаты также собирались официально подать прошение для рассмотрения региональной комиссией по помилованиям. В конце сентября она сообщала, что прошение прошло через ФСИН и должно поступить в московскую комиссию по помилованию.

Как отметила Алексеева, накануне в администрации президента ей сообщили, что к ним не пришло дело Изместьева из московской комиссии по помилованиям. Она пыталась выяснить, где оно — в этом, по словам главы МХГ, помогла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен обратилась в то управление при администрации, которое занимается вопросами помилования, уточнила правозащитница.

"И дело нашлось, слава Богу. Но теперь меня волнует то, что было сказано московской комиссией, — что дело надо передать в администрацию президента до 25 декабря, а оно нашлось только сегодня. Могут сказать: "всё, время ушло, и мы не включаем в список на этот год", — опасается Алексеева.

Она отметила, что в предновогоднее время "всем не до этого", но после новогодних праздников, если выяснится, что прошения Изместьева нет в этих списках на помилование, правозащитница будет добиваться, чтобы его включили.

Оглашение приговора по уголовному делу в отношении экс-сенатора от Башкирии И.Изместьева. Архивное фото
© РИА Новости
"Нужно время": в Кремле рассказали о возможности помиловать Изместьева
"Потому что мы не по своей вине задержали. Документы были в администрацию президента переправлены из московской комиссии по помилованиям 14 декабря с положительным заключением — что они считают, надо помиловать. И отправлены не какой-нибудь почтой, когда может затеряться, а с курьером, то есть 14 декабря поступили… Буду дальше биться", — сказал Алексеева.

Мосгорсуд в конце декабря 2010 года приговорил Изместьева к пожизненному заключению по ряду уголовных статьей.

Летом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, приехавшим лично поздравить Алексееву с юбилеем, правозащитница попросила главу государства помиловать Изместьева. Президент, по ее словам, согласился. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что помилование возможно, но на это потребуется время.

Преступления и наказания российских чиновников
Обвинения, преступления и наказания российских чиновников

Комментировать
Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
николай богомолов
вот когда эти... правозащитнички озадачатся судьбой миллионов Васьков да Ваньков, севших за ржавый гвоздь с завода или банку огурцов соседки, вот тогда и поверю в их честность. а американские граждане должны в обязательном порядке покинуть любые официозные учреждения в РФ.
21:59
29.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Владимир Белогорский
Для справки:
Бывший член Совета Федерации, представитель от Госсобрания (Курултая) Республики Башкирия. В январе 2007 года арестован по подозрению в организации убийства московского нотариуса Галины Перепелкиной и сотрудника фирмы "Ронекс" Олега Булатова. Подозревался в причастности к деятельности кингисеппской преступной группировки. Весной 2008 года к обвинениям в адрес Изместьева в создании банды и убийствах добавилось обвинение в покушении на убийство сына президента Башкирии, гендиректора ОАО "АНК "Башнефть"" Урала Рахимова.
22:37
29.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена