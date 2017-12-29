В Уфе школьница предложила преподавателю встречаться прямо на уроке

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Уфе 18-летняя школьница призналась преподавателю центра подготовки к ЕГЭ в своих чувствах прямо во время занятия, сообщает ГорОбзор.ру. Один из учеников заснял "предложение" на видео, ролик опубликован на YouTube.

Девушка решила объясниться с 25-летним преподавателям по математике при остальных учениках.

"Долго не могла решиться, но сегодня мое терпение кончилось. И я хочу сказать, что вы мне нравитесь, ваша харизма, речь. И хотела спросить, может ли наше общение перерасти во что-то большее?" — заявила школьница у доски.

Инцидент прокомментировал директор Центра подготовки к ЕГЭ и ОГЭ "Ньютон", в котором обучается старшеклассница. По его словам, во время урока педагог не стал акцентировать внимание на признании школьницы, а пообещал поговорить с ней отдельно.

"С преподавателем общался: говорит, что общения явного, помимо обучения, не было. Но было заметно по ней, что она неравнодушна, часто писала в личные сообщения под предлогом домашней работы", — заявил директор центра Денис Матюшин.

По его мнению, есть вероятность, что девушка призналась в своих чувствах на спор. Он также добавил, что за два года работы подобное происходит впервые и не должно негативно повлиять на имидж учебного заведения.

"В прошлом году я сам преподавал, и у меня был фильтр на такие вещи, то есть главное — это процесс обучения, все остальное явно не должно касаться работы", — заключил Матюшин.