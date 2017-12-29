Ликвидировать больницы разрешат только по решению спецкомиссии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Ликвидировать медицинские организации в России можно будет только по решению специальной комиссии, следует из текста закона, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Как уточняется в тексте закона, такая комиссия создается властями субъекта, а в ее состав входят представители исполнительной и законодательной власти региона, профессиональных некоммерческих медицинских организаций и общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья.
В отношении единственной медицинской организации, расположенной в сельском населенном пункте, решение о ее ликвидации осуществляется "с учетом мнения жителей данного сельского населенного пункта".