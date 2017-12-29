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Общество

Деды Морозы-альпинисты спустились с крыш больниц, чтобы поздравить детей

19:4829.12.2017
(обновлено: 20:16 29.12.2017)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Десятки промышленных альпинистов исполнили роли Дедов Морозов, спустившись с крыш двух детских больниц, чтобы поздравить маленьких пациентов. Мероприятие было организовано группой компаний "Ташир".

Президент РФ Владимир Путин и правозащитник Людмила Алексеева на церемонии вручения государственных премий 2017 в области правозащитной и благотворительной деятельности. 18 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Таким необычным образом поздравили пациентов в Морозовской детской городской клинической больнице в четверг и в Детской городской клинической больнице имени Святого Владимира в пятницу. Альпинисты в костюмах новогодних волшебников спустились с крыш с подарками для детей, которые по состоянию здоровья не смогут встретить праздник с семьей.

"Я, когда их увидела, я сразу счастливая стала", — сказала одна из маленьких пациенток.

"На крыше было очень много Дедов Морозов. Потом они начали спускаться на веревках. Дети очень радовались этому. Потом пришли к нам в палату и подарили подарки, поздравили детей с праздником. Конечно, у меня ребенок верит в Деда Мороза. Она очень обрадовалась, просила свой подарок", — рассказала Виктория, мать одной из девочек, проходящих лечение в Морозовской больнице.

Президент РФ Владимир Путин и правозащитник Людмила Алексеева на церемонии вручения государственных премий 2017 года за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Справа: председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. 18 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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По словам врача Морозовской больницы, заведующего отделением офтальмологии и микрохирургии глаза Леонида Кононова, мероприятие восприняли с восторгом не только дети, но и сотрудники клиники. "Ощущение праздника и волшебства у детей, даже у взрослых", — отметил он.

Сами промышленные альпинисты тоже были рады подарить детям новогоднее настроение. "Один мальчик особенно мне удивился. Он, наверное, не привык с такими волосами девочек видеть. Стоит такой, наверное, целую минуту! Не мог ни помахать, ничего. Чуть ли рот там не открыл. Было забавно", — рассказала одна из "Снегурочек" Марина Андрюшенко.

Год назад компания уже организовывала подобное мероприятие в той же Морозовской больнице. Она также построила новый сверхсовременный девятиэтажный корпус здания клиники.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Ташир" — многопрофильная группа компаний федерального масштаба, основанная в 1999 году и объединяющая более 200 компаний в различных секторах российской экономики. Основные направления ее деятельности — девелопмент и управление коммерческой недвижимостью, при этом "Ташир" охватывает 25 городов России и ближнего зарубежья.

Многие годы "Ташир" активно инвестирует в социальные проекты в России и за рубежом, например, поддерживая юношеский спорт и олимпийцев, реализует программы в области образования и просвещения. Среди благотворительных проектов компании — помощь больным лейкемией детям, восстановление Кронштадского морского собора и церкви в Калужской области.

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