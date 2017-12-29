МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за вербовку террористов вплоть до пожизненного заключения. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ ужесточает ответственность за финансирование терроризма, а также за вербовку или другое вовлечение граждан в совершение террористических преступлений.

За это будут наказывать лишением свободы на срок от восьми до 20 лет со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей либо пожизненным лишением свободы. Сейчас за такие преступления можно получить максимум 10 лет.

Если преступления совершены с использованием служебного положения, то за них грозит до пожизненного срока либо штраф до миллиона рублей. Сейчас максимальная санкция предполагает 15 лет лишения свободы.

Кроме того, закон вводит понятие "пропаганда терроризма". За нее вводится наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет. Отягчающим обстоятельством будет использование СМИ или интернета — тогда максимальное наказание составит семь лет.