В Ростове премировали таксистку, вернувшую клиентам четыре миллиона рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек — РИА Новости, Иван Капустин. Таксистку в Ростове-на-Дону, вернувшую 4 миллиона рублей клиентам, которые забыли деньги в салоне ее автомобиля, премировали на 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости председатель правления объединения таксомоторных перевозчиков Ростовской области Роман Глущенко.
"Мы ее премировали, заплатили 10 тысяч рублей, потому что пассажиры заплатили ей лишь 400 рублей, как за доставку", — пояснил Глущенко.
Он подтвердил информацию о сумме в 4 миллиона рублей, которую забыла в машине супружеская пара. По его словам, таксист отвозила пассажиров на главный автовокзал Ростова-на-Дону. Мужчина сидел на переднем сиденье, а его жена расположилась на заднем. Они не разобрались, у кого именно находится пакет с деньгами. По словам Глущенко, данный инцидент произошел в феврале-марте 2017 года.