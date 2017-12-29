В Ростове премировали таксистку, вернувшую клиентам четыре миллиона рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек — РИА Новости, Иван Капустин. Таксистку в Ростове-на-Дону, вернувшую 4 миллиона рублей клиентам, которые забыли деньги в салоне ее автомобиля, премировали на 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости председатель правления объединения таксомоторных перевозчиков Ростовской области Роман Глущенко.

Ранее местные СМИ сообщали, что семейная пара оставила в такси черный полиэтиленовый пакет с деньгами. Водитель обнаружила это, когда машина заехала на автомойку. Женщина нашла в свертке большую сумму денег, через диспетчера отыскала забывчивых клиентов и вернула им пакет.

"Мы ее премировали, заплатили 10 тысяч рублей, потому что пассажиры заплатили ей лишь 400 рублей, как за доставку", — пояснил Глущенко.

Он подтвердил информацию о сумме в 4 миллиона рублей, которую забыла в машине супружеская пара. По его словам, таксист отвозила пассажиров на главный автовокзал Ростова-на-Дону. Мужчина сидел на переднем сиденье, а его жена расположилась на заднем. Они не разобрались, у кого именно находится пакет с деньгами. По словам Глущенко, данный инцидент произошел в феврале-марте 2017 года.