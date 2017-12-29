Власти Москвы объяснили установку бетонных блоков около подземных переходов

Люди возле входа на станцию Выхино в Москве. Архивное фото

Люди возле входа на станцию Выхино в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Блоки возле подземных переходов в Москве устанавливают в целях безопасности перед праздниками, сообщил РИА Новости глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников в пятницу.

Ранее российские СМИ и пользователи соцсетей сообщили, что в городе у подземных переходов устанавливают бетонные блоки.

"Это плановая установка блоков в целях обеспечения безопасности в соответствии с планом, утвержденным заранее. Это мера, которую мы принимаем с точки зрения безопасности в новогодние праздники в местах массового скопления людей", — сказал Черников.

Он рассказал, что такую меру применяют уже не впервые. Например, в прошлом году во время массовых мероприятий также устанавливались бетонные блоки, некоторые из них потом демонтировали, а часть оставили.

"Мы будем смотреть по ситуации… Это обычный процесс. Мы смотрим по количеству людей, которые появляются в тех или иных местах, по активному движению транспорта. Это обычная работа", — сказал он в ответ на вопрос, устанавливаются ли эти блоки навсегда или временно.

Всего, по его словам, блоки установили в более чем 800 местах Москвы.