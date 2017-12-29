РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Власти Москвы объяснили установку бетонных блоков около подземных переходов

17:4029.12.2017
7217196
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЛюди возле входа на станцию Выхино в Москве. Архивное фотоЛюди возле входа на станцию Выхино в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Блоки возле подземных переходов в Москве устанавливают в целях безопасности перед праздниками, сообщил РИА Новости глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников в пятницу.

Сотрудники коммунальный служб фотографируются на фоне световых инсталляций в центре Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Все городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме до 9 января

Ранее российские СМИ и пользователи соцсетей сообщили, что в городе у подземных переходов устанавливают бетонные блоки.

"Это плановая установка блоков в целях обеспечения безопасности в соответствии с планом, утвержденным заранее. Это мера, которую мы принимаем с точки зрения безопасности в новогодние праздники в местах массового скопления людей", — сказал Черников.

Он рассказал, что такую меру применяют уже не впервые. Например, в прошлом году во время массовых мероприятий также устанавливались бетонные блоки, некоторые из них потом демонтировали, а часть оставили.

"Мы будем смотреть по ситуации… Это обычный процесс. Мы смотрим по количеству людей, которые появляются в тех или иных местах, по активному движению транспорта. Это обычная работа", — сказал он в ответ на вопрос, устанавливаются ли эти блоки навсегда или временно.

Всего, по его словам, блоки установили в более чем 800 местах Москвы.

В Москве появились новогодние трамваи
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДва новогодних трамвая, украшенных мерцающими огнями, запустили накануне праздников на центральных маршрутах в Москве.Новогодний трамвай, украшенный яркими светодиодными огнями, в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Два новогодних трамвая, украшенных мерцающими огнями, запустили накануне праздников на центральных маршрутах в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк28 декабря пассажиров праздничных трамваев поздравляли с праздниками Дед Мороз и Снегурочка.Дед мороз и Снегурочка в салоне новогоднего трамвая, украшенный яркими светодиодными огнями, в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
28 декабря пассажиров праздничных трамваев поздравляли с праздниками Дед Мороз и Снегурочка.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНовогодние трамваи будут выходить на маршруты в вечернее время все каникулы.Новогодняя инсталляция, украшенная яркими светодиодными огнями, в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Новогодние трамваи будут выходить на маршруты в вечернее время все каникулы.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОдин новогодний трамвай будет ходить в будние дни по маршруту "А", в праздничные дни по маршруту №26, а второй - по маршруту №6.Новогодний трамвай на улицах Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Один новогодний трамвай будет ходить в будние дни по маршруту "А", в праздничные дни по маршруту №26, а второй - по маршруту №6.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ "Мосгортрансе" рассчитывают, что праздничные трамваи перевезут за время каникул порядка 17 тысяч пассажиров.Пассажир в салоне новогоднего трамвая, украшенный яркими светодиодными огнями, в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В "Мосгортрансе" рассчитывают, что праздничные трамваи перевезут за время каникул порядка 17 тысяч пассажиров.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДля участия в проекте выбрали двухвагонные составы, каждый из них украсили 10 тысячами светодиодных лампочек.Новогодний трамвай, украшенный яркими светодиодными огнями, в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Для участия в проекте выбрали двухвагонные составы, каждый из них украсили 10 тысячами светодиодных лампочек.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВо время новогодних каникул на волшебном трамвае можно будет прокатиться от станции метро "Октябрьская" до "Чистых прудов", от метро "Университет" до "Октябрьской" и от станции "Братцево" до "Сокола".Новогодний трамвай, украшенный яркими светодиодными огнями, в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Во время новогодних каникул на волшебном трамвае можно будет прокатиться от станции метро "Октябрьская" до "Чистых прудов", от метро "Университет" до "Октябрьской" и от станции "Братцево" до "Сокола".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ новогоднюю ночь трамваи будут курсировать до самого утра.Пассажиры в салоне новогоднего трамвая в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В новогоднюю ночь трамваи будут курсировать до самого утра.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ этом году впервые за одним из трамваев будут ехать "волшебные" сани с упряжкой оленей и подарками - световая инсталляция, установленная на специальной платформе.Новогодний трамвай, украшенный яркими светодиодными огнями, в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В этом году впервые за одним из трамваев будут ехать "волшебные" сани с упряжкой оленей и подарками - световая инсталляция, установленная на специальной платформе.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ этом году волшебные трамваи вышли на улицы столицы уже в третий раз. Первый праздничный трамвай к Новому году запустили в 2015 году.Снегурочка в салоне новогоднего трамвая, украшенный яркими светодиодными огнями, в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В этом году волшебные трамваи вышли на улицы столицы уже в третий раз. Первый праздничный трамвай к Новому году запустили в 2015 году.
/

Комментировать
Общество
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Викторович
Всё равно не всё понятно с двумя происшествиями подряд с участием автобусов. Один въехал в подземный переход, второй в остановку. Ни левее, ни правее, ни ближе, ни дальше, а точно в людей два раза въехали. Водителей автобусов загипнотизировали или что происходит с ними?
17:57
29.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Andrey ZinovevВадим Викторович
Вадим Викторович, полностью согласен! Очень похоже на теракты.
18:17
29.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена