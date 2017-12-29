Эксперты подвели итоги года на российском рынке труда

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В 2017 году в России было опубликовано на 10% больше вакансий, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в службе исследований компании HeadHunter. По мнению аналитиков, количество вакансий в России вырастет на 7-12%.

Выросла ли ваша зарплата за последний год? Да, наша компания регулярно повышает оплату труда сотрудников

Сама зарплата не увеличилась, но часто получаю премии и бонусы

Нет, она осталась прежней

Наоборот, снизилась Результаты 9.8% Да, наша компания регулярно повышает оплату труда сотрудников

4.3% Сама зарплата не увеличилась, но часто получаю премии и бонусы

49.2% Нет, она осталась прежней

36.7% Наоборот, снизилась Все опросы Голосовать

Динамика спроса и предложения

Эксперты проанализировали базу вакансий и резюме за текущий год, провели опрос среди 125 российских работодателей и выяснили, как изменилась ситуация на рынке труда и как для компаний заканчивается 2017 год.

По данным исследования, в 2017 году в России было опубликовано на 10% больше вакансий, чем годом ранее. В том числе – в Московском регионе – на 8% больше, в регионах – на 12%.

"Ситуация на рынке труда продолжает держать и соискателей, и работодателей в тонусе. Темпы роста относительно прошлого года замедлились во всех регионах, кроме Москвы. Но в Москве в 2015-2016 гг. ситуация и так была одной из напряженных. В 2015 году в этом регионе и вовсе наблюдалось падение спроса на 5%", — рассказали аналитики.

По мнению экспертов, подобная ситуация – естественное развитие событий после затянувшегося кризиса. Компании боле точечно подходят к процессу найма, стараются максимально оптимизировать свои расходы не только на HR. Общеэкономические показатели также не демонстрируют явного роста, поэтому текущий умеренный рост спроса на персонал можно считать положительным трендом.

"Скорее всего, в 2018 году можно ожидать аналогичную динамику рынка. Количество вакансий в России вырастет на 7-12%", — считают аналитики.

В топ-5 быстрорастущих профессиональных областей по России в целом в 2017 году попали такие области как: добыча сырья (+51%), автомобильный бизнес – (+51%), производство (+46%), медицина, фармацевтика (+42%), страхование (+40%).

Сфер, в которых спрос за год снизился, в России оказалось три: маркетинг, реклама, PR (-8%), административный персонал (-9%) и управление персоналом, тренинги (-14%).

Лидером по количеству опубликованных вакансий стала сфера продаж: на нее пришлось 35% всех российский вакансий. По итогам года наблюдается насыщение рынка вакансий для представителей продаж. За два года доля вакансий снизилась с 40% до 35%. Темпы роста по количеству вакансий замедляются, а в некоторых регионах и вовсе снижаются. Так, количество вакансий за год в этой профессиональной области выросло всего на 2% в целом по России. А в Московском регионе и вовсе зафиксировано снижение на 13%. В регионах, напротив, сохранился рост – на 11%.

На втором месте по количеству вакансий в России – ИТ-сфера. На нее пришлось 12% всех вакансий. В целом по стране вакансий стало на 11% больше, в Московском регионе и Санкт-Петербурге – на 23%.

Третье место поделили банковская сфера и вакансии для молодёжи – по 11% на сфере. Количество вакансий в банковской сфере в России за год выросло на 23%,

На пятом месте – производство – с общероссийской долей 10% в 2017 году.

В Москве самыми быстрорастущими сферами стали безопасность, рабочий персонал, спортивные клубы, фитнес, салоны красоты, автомобильный бизнес и производство.

В регионах наибольший прирост зафиксирован в таких сферах, как медицина, фармацевтика, автомобильный бизнес, добыча сырья, производство и страхование.

Количество активных резюме за год в России выросло на 12%, в том числе – в Москве и области – на 6%, а в регионах – на 16%. Уже два года динамика резюме достаточно низкая по сравнению с кризисным периодом.

Конкурентная ситуация при поиске в стране находится на уровне прошлого года. По итогам 2017 года соотношение количества резюме к количеству открытых вакансий в России зафиксировано на уровне 6,5. Московский регион традиционно более конкурентен: на одну позицию пришлось 8 кандидатов, а в регионах – 5.

Самые конкурентные сферы в 2017 году в России – это государственная служба (соотношение количества резюме к количеству открытых вакансий — 15,8), высший менеджмент (12,5), юриспруденция (9,6), искусство, развлечения, масс-медиа (9,6), начало карьеры, студенты (8,6). Напротив, самые дефицитные сферы в России в 2017 году: рабочий персонал (2,0), медицина, фармацевтика (1,9), инсталляция и сервис (1,4), страхование (1,1), консультирование (0,9).Примерно такое распределение сфер зафиксировано в регионах.

Оптимистичные оценки и уровень окладов

Половина опрошенных работодателей отметила, что 2017 год был лучше, чем предыдущий. Треть считает, что он был таким же. И 21% заявил, что им было сложнее, чем год назад. В отличие от прошлых лет, никто не отметил, что уходит с рынка.

В динамике эти показатели положительны. За год стало на 4% больше тех, кто отметил, что год стал лучше. А доля тех, кто считает, что ситуация стала хуже, не изменилась.

Наибольшие трудности наблюдаются у среднего бизнеса: 29% компании с численности от 101 до 500 человек отметили, что 2017 год был для них хуже. При чем это скорее компании с численностью 251-500 человек. Напротив, хорошо себя чувствовал весь год малый бизнес.

Если смотреть по регионам, то самых трудным год был для московских компаний, 27% отметили, что год был хуже 2016 года, позитивно о нем говорят 44%.

Средняя предлагаемая зарплата в России (из вакансий) составила в 2017 году 45 тыс. руб., что на 5% больше, чем в 2016 году. В Москве и области она оказалась в пределах 57 тыс. руб., увеличившись на 11% за год, а в регионах – 39 тыс. руб. с приростом только в 1%.

Численность персонала в 2017 году увеличили 54% российских компаний, снизили – 30% и без изменений – 15%.

Увеличение окладов в 2017 году чаще встречалось у специалистов и ведущих специалистов 44% российских компаний отметили эту тенденцию. Для линейного персонала это сделали 37% компаний, для начального уровня – 34% и для топ-менеджеров – 30%.

Снижение окладов чаще было у линейного персонала – 7% опрошенных российских компаний указали на это.

Если снижение окладов носило скорее единичный или точечный характер и размер снижения определялся индивидуально, то средний прирост окладов для топ-менеджеров среди опрошенных российских работодателей составил 13%, для линейного персонала и начального уровня – 11% и для специалистов и ведущих специалистов – 10%.

То есть, несмотря на то, что для ведущих и рядовых специалистов увеличение окладов происходило чаще, сам процент этого увеличения был наименьшим.

Ситуация с изменением численности персонала в 2017 году повторила аналогичную год назад. Компании с численности от 101 до 500 человек чаще увеличивали свою численность, а маленькие компании чаще других оставляли ее без изменений. Снижению численности персонала в 2017 году чаще были подтверждены компании московского региона – 35%.