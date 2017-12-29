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Общество

Эксперты подвели итоги года на российском рынке труда

14:5929.12.2017
(обновлено: 15:05 29.12.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа ярмарке вакансий в Центре занятости. Архивное фотоНа ярмарке вакансий в Центре занятости. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В 2017 году в России было опубликовано на 10% больше вакансий, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в службе исследований компании HeadHunter. По мнению аналитиков, количество вакансий в России вырастет на 7-12%.

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Эксперты проанализировали базу вакансий и резюме за текущий год, провели опрос среди 125 российских работодателей и выяснили, как изменилась ситуация на рынке труда и как для компаний заканчивается 2017 год.

Динамика спроса и предложения

По данным исследования, в 2017 году в России было опубликовано на 10% больше вакансий, чем годом ранее. В том числе – в Московском регионе – на 8% больше, в регионах – на 12%.

"Ситуация на рынке труда продолжает держать и соискателей, и работодателей в тонусе. Темпы роста относительно прошлого года замедлились во всех регионах, кроме Москвы. Но в Москве в 2015-2016 гг. ситуация и так была одной из напряженных. В 2015 году в этом регионе и вовсе наблюдалось падение спроса на 5%", — рассказали аналитики.

По мнению экспертов, подобная ситуация – естественное развитие событий после затянувшегося кризиса. Компании боле точечно подходят к процессу найма, стараются максимально оптимизировать свои расходы не только на HR. Общеэкономические показатели также не демонстрируют явного роста, поэтому текущий умеренный рост спроса на персонал можно считать положительным трендом.

Покупка в магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Скорее всего, в 2018 году можно ожидать аналогичную динамику рынка. Количество вакансий в России вырастет на 7-12%", — считают аналитики.

В топ-5 быстрорастущих профессиональных областей по России в целом в 2017 году попали такие области как: добыча сырья (+51%), автомобильный бизнес – (+51%), производство (+46%), медицина, фармацевтика (+42%), страхование (+40%).

Сфер, в которых спрос за год снизился, в России оказалось три: маркетинг, реклама, PR (-8%), административный персонал (-9%) и управление персоналом, тренинги (-14%).

© Depositphotos / DmitryPochФинансовая безграмотность
© Depositphotos / DmitryPoch
Финансовая безграмотность

Лидером по количеству опубликованных вакансий стала сфера продаж: на нее пришлось 35% всех российский вакансий. По итогам года наблюдается насыщение рынка вакансий для представителей продаж. За два года доля вакансий снизилась с 40% до 35%. Темпы роста по количеству вакансий замедляются, а в некоторых регионах и вовсе снижаются. Так, количество вакансий за год в этой профессиональной области выросло всего на 2% в целом по России. А в Московском регионе и вовсе зафиксировано снижение на 13%. В регионах, напротив, сохранился рост – на 11%.

Зимний отдых горожан. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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На втором месте по количеству вакансий в России – ИТ-сфера. На нее пришлось 12% всех вакансий. В целом по стране вакансий стало на 11% больше, в Московском регионе и Санкт-Петербурге – на 23%.

Третье место поделили банковская сфера и вакансии для молодёжи – по 11% на сфере. Количество вакансий в банковской сфере в России за год выросло на 23%,

На пятом месте – производство – с общероссийской долей 10% в 2017 году.

В Москве самыми быстрорастущими сферами стали безопасность, рабочий персонал, спортивные клубы, фитнес, салоны красоты, автомобильный бизнес и производство.

В регионах наибольший прирост зафиксирован в таких сферах, как медицина, фармацевтика, автомобильный бизнес, добыча сырья, производство и страхование.

Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Количество активных резюме за год в России выросло на 12%, в том числе – в Москве и области – на 6%, а в регионах – на 16%. Уже два года динамика резюме достаточно низкая по сравнению с кризисным периодом.

Конкурентная ситуация при поиске в стране находится на уровне прошлого года. По итогам 2017 года соотношение количества резюме к количеству открытых вакансий в России зафиксировано на уровне 6,5. Московский регион традиционно более конкурентен: на одну позицию пришлось 8 кандидатов, а в регионах – 5.

Самые конкурентные сферы в 2017 году в России – это государственная служба (соотношение количества резюме к количеству открытых вакансий — 15,8), высший менеджмент (12,5), юриспруденция (9,6), искусство, развлечения, масс-медиа (9,6), начало карьеры, студенты (8,6). Напротив, самые дефицитные сферы в России в 2017 году: рабочий персонал (2,0), медицина, фармацевтика (1,9), инсталляция и сервис (1,4), страхование (1,1), консультирование (0,9).Примерно такое распределение сфер зафиксировано в регионах.

© Fotolia / damarkРедактор работает с текстом
© Fotolia / damark
Редактор работает с текстом

Оптимистичные оценки и уровень окладов

Половина опрошенных работодателей отметила, что 2017 год был лучше, чем предыдущий. Треть считает, что он был таким же. И 21% заявил, что им было сложнее, чем год назад. В отличие от прошлых лет, никто не отметил, что уходит с рынка.

В динамике эти показатели положительны. За год стало на 4% больше тех, кто отметил, что год стал лучше. А доля тех, кто считает, что ситуация стала хуже, не изменилась.

Рабочий стол. Архивное фото
© Fotolia / lenetsnikolai
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Наибольшие трудности наблюдаются у среднего бизнеса: 29% компании с численности от 101 до 500 человек отметили, что 2017 год был для них хуже. При чем это скорее компании с численностью 251-500 человек. Напротив, хорошо себя чувствовал весь год малый бизнес.

Если смотреть по регионам, то самых трудным год был для московских компаний, 27% отметили, что год был хуже 2016 года, позитивно о нем говорят 44%.

Средняя предлагаемая зарплата в России (из вакансий) составила в 2017 году 45 тыс. руб., что на 5% больше, чем в 2016 году. В Москве и области она оказалась в пределах 57 тыс. руб., увеличившись на 11% за год, а в регионах – 39 тыс. руб. с приростом только в 1%.

Численность персонала в 2017 году увеличили 54% российских компаний, снизили – 30% и без изменений – 15%.

Увеличение окладов в 2017 году чаще встречалось у специалистов и ведущих специалистов 44% российских компаний отметили эту тенденцию. Для линейного персонала это сделали 37% компаний, для начального уровня – 34% и для топ-менеджеров – 30%.

Снижение окладов чаще было у линейного персонала – 7% опрошенных российских компаний указали на это.

Выплата. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Если снижение окладов носило скорее единичный или точечный характер и размер снижения определялся индивидуально, то средний прирост окладов для топ-менеджеров среди опрошенных российских работодателей составил 13%, для линейного персонала и начального уровня – 11% и для специалистов и ведущих специалистов – 10%.

То есть, несмотря на то, что для ведущих и рядовых специалистов увеличение окладов происходило чаще, сам процент этого увеличения был наименьшим.

Ситуация с изменением численности персонала в 2017 году повторила аналогичную год назад. Компании с численности от 101 до 500 человек чаще увеличивали свою численность, а маленькие компании чаще других оставляли ее без изменений. Снижению численности персонала в 2017 году чаще были подтверждены компании московского региона – 35%.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Robin Goodov
Раньше - когда границы страны открылись для всех желающих работать, нам сказали - что "приезжие", займут те места, куда Россияне не идут работать. В итоге "приезжие" заняли все места, а нам безработным Россиянам, предлагают теперь работу и такую низкую зарплату, за которую даже "приезжие" не соглашаются работать!!!! и что теперь?!!
16:32
29.12.2017
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