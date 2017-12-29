Эксперты подвели итоги года на российском рынке труда

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В 2017 году в России было опубликовано на 10% больше вакансий, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в службе исследований компании HeadHunter. По мнению аналитиков, количество вакансий в России вырастет на 7-12%.
9.8%Да, наша компания регулярно повышает оплату труда сотрудников
4.3%Сама зарплата не увеличилась, но часто получаю премии и бонусы
49.2%Нет, она осталась прежней
36.7%Наоборот, снизилась
Динамика спроса и предложения
По данным исследования, в 2017 году в России было опубликовано на 10% больше вакансий, чем годом ранее. В том числе – в Московском регионе – на 8% больше, в регионах – на 12%.
"Ситуация на рынке труда продолжает держать и соискателей, и работодателей в тонусе. Темпы роста относительно прошлого года замедлились во всех регионах, кроме Москвы. Но в Москве в 2015-2016 гг. ситуация и так была одной из напряженных. В 2015 году в этом регионе и вовсе наблюдалось падение спроса на 5%", — рассказали аналитики.
По мнению экспертов, подобная ситуация – естественное развитие событий после затянувшегося кризиса. Компании боле точечно подходят к процессу найма, стараются максимально оптимизировать свои расходы не только на HR. Общеэкономические показатели также не демонстрируют явного роста, поэтому текущий умеренный рост спроса на персонал можно считать положительным трендом.
В топ-5 быстрорастущих профессиональных областей по России в целом в 2017 году попали такие области как: добыча сырья (+51%), автомобильный бизнес – (+51%), производство (+46%), медицина, фармацевтика (+42%), страхование (+40%).
Сфер, в которых спрос за год снизился, в России оказалось три: маркетинг, реклама, PR (-8%), административный персонал (-9%) и управление персоналом, тренинги (-14%).
Лидером по количеству опубликованных вакансий стала сфера продаж: на нее пришлось 35% всех российский вакансий. По итогам года наблюдается насыщение рынка вакансий для представителей продаж. За два года доля вакансий снизилась с 40% до 35%. Темпы роста по количеству вакансий замедляются, а в некоторых регионах и вовсе снижаются. Так, количество вакансий за год в этой профессиональной области выросло всего на 2% в целом по России. А в Московском регионе и вовсе зафиксировано снижение на 13%. В регионах, напротив, сохранился рост – на 11%.
Третье место поделили банковская сфера и вакансии для молодёжи – по 11% на сфере. Количество вакансий в банковской сфере в России за год выросло на 23%,
На пятом месте – производство – с общероссийской долей 10% в 2017 году.
В Москве самыми быстрорастущими сферами стали безопасность, рабочий персонал, спортивные клубы, фитнес, салоны красоты, автомобильный бизнес и производство.
В регионах наибольший прирост зафиксирован в таких сферах, как медицина, фармацевтика, автомобильный бизнес, добыча сырья, производство и страхование.
Конкурентная ситуация при поиске в стране находится на уровне прошлого года. По итогам 2017 года соотношение количества резюме к количеству открытых вакансий в России зафиксировано на уровне 6,5. Московский регион традиционно более конкурентен: на одну позицию пришлось 8 кандидатов, а в регионах – 5.
Самые конкурентные сферы в 2017 году в России – это государственная служба (соотношение количества резюме к количеству открытых вакансий — 15,8), высший менеджмент (12,5), юриспруденция (9,6), искусство, развлечения, масс-медиа (9,6), начало карьеры, студенты (8,6). Напротив, самые дефицитные сферы в России в 2017 году: рабочий персонал (2,0), медицина, фармацевтика (1,9), инсталляция и сервис (1,4), страхование (1,1), консультирование (0,9).Примерно такое распределение сфер зафиксировано в регионах.
Оптимистичные оценки и уровень окладов
Половина опрошенных работодателей отметила, что 2017 год был лучше, чем предыдущий. Треть считает, что он был таким же. И 21% заявил, что им было сложнее, чем год назад. В отличие от прошлых лет, никто не отметил, что уходит с рынка.
В динамике эти показатели положительны. За год стало на 4% больше тех, кто отметил, что год стал лучше. А доля тех, кто считает, что ситуация стала хуже, не изменилась.
Если смотреть по регионам, то самых трудным год был для московских компаний, 27% отметили, что год был хуже 2016 года, позитивно о нем говорят 44%.
Средняя предлагаемая зарплата в России (из вакансий) составила в 2017 году 45 тыс. руб., что на 5% больше, чем в 2016 году. В Москве и области она оказалась в пределах 57 тыс. руб., увеличившись на 11% за год, а в регионах – 39 тыс. руб. с приростом только в 1%.
Численность персонала в 2017 году увеличили 54% российских компаний, снизили – 30% и без изменений – 15%.
Увеличение окладов в 2017 году чаще встречалось у специалистов и ведущих специалистов 44% российских компаний отметили эту тенденцию. Для линейного персонала это сделали 37% компаний, для начального уровня – 34% и для топ-менеджеров – 30%.
Снижение окладов чаще было у линейного персонала – 7% опрошенных российских компаний указали на это.
То есть, несмотря на то, что для ведущих и рядовых специалистов увеличение окладов происходило чаще, сам процент этого увеличения был наименьшим.
Ситуация с изменением численности персонала в 2017 году повторила аналогичную год назад. Компании с численности от 101 до 500 человек чаще увеличивали свою численность, а маленькие компании чаще других оставляли ее без изменений. Снижению численности персонала в 2017 году чаще были подтверждены компании московского региона – 35%.