В ФССП рассказали, сколько россиян ограничены в выезде из-за долгов

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Около 1,7 миллиона россиян ограничены в выезде за границу из-за долгов и не смогут уехать за границу в праздники, если не расплатятся, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.
Приставы отмечают эффективность этой меры: в результате применения временного ограничения на выезд должников из РФ за 11 месяцев 2017 года в рамках 1,2 миллиона исполнительных производств должниками были полностью или частично исполнены обязательства по исполнительным производствам на сумму 56,1 миллиарда рублей.
ФССП России рекомендует гражданам, планирующим заграничную поездку, заблаговременно, не менее чем за 10 дней, проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату. Кроме того, в период праздников будут работать телефоны горячей линии в каждом территориальном органе и в центральном аппарате ФССП России. Номера телефонов будут размещены на официальном сайте ФССП России.