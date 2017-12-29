В Великом Устюге рассказали, о чем взрослые пишут Деду Морозу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Около трети писем, пришедших в 2017 году на официальную почту Деда Мороза в Великом Устюге, составляют послания взрослых, которые просят помочь погасить кредит или жалуются на чиновников, сообщила РИА Новости директор АО "Почта Деда Мороза" Людмила Суранова.
По словам Сурановой, как правило, среди взрослых отправителей писем Деду Морозу встречаются люди разного возраста, своих профессий они обычно не называют. "Молодые девушки и женщины все чаще просят исполнения чуда – родить ребенка. Кто-то мечтает о хорошем муже, помириться с родителями, повышения по службе. Мужчины просят машины, помочь закрыть ипотечный/автомобильный кредит, увеличения заработной платы, карьерного роста и т. д. Пенсионеры пишут о помощи материальной, а иногда присылают жалобы на чиновников. Письмо Деду Морозу для них является способом выговориться", — отметила она.
Как уточнила собеседница агентства, всего за 2017 год Дед Мороз получил более 200 тысяч писем из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Больше всего писем приходит из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, а также из Пермского края, Свердловской и Челябинской областей, Краснодарского края и Татарстана.