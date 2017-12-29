В Великом Устюге рассказали, о чем взрослые пишут Деду Морозу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Около трети писем, пришедших в 2017 году на официальную почту Деда Мороза в Великом Устюге, составляют послания взрослых, которые просят помочь погасить кредит или жалуются на чиновников, сообщила РИА Новости директор АО "Почта Деда Мороза" Людмила Суранова.

"Большую популярность в последние годы набирает отправка писем в адрес Деда Мороза по электронной почте. Основное количество приходит от детей, но также Деду Морозу пишут и взрослые всех возрастов, примерно треть всех отправлений Деду Морозу", — сказала она.

По словам Сурановой, как правило, среди взрослых отправителей писем Деду Морозу встречаются люди разного возраста, своих профессий они обычно не называют. "Молодые девушки и женщины все чаще просят исполнения чуда – родить ребенка. Кто-то мечтает о хорошем муже, помириться с родителями, повышения по службе. Мужчины просят машины, помочь закрыть ипотечный/автомобильный кредит, увеличения заработной платы, карьерного роста и т. д. Пенсионеры пишут о помощи материальной, а иногда присылают жалобы на чиновников. Письмо Деду Морозу для них является способом выговориться", — отметила она.

Как уточнила собеседница агентства, всего за 2017 год Дед Мороз получил более 200 тысяч писем из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Больше всего писем приходит из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, а также из Пермского края, Свердловской и Челябинской областей, Краснодарского края и Татарстана.