Путин высоко оценил работу правительства

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин последовательно дает высокую оценку деятельности российского правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, отвечая на вопрос о том, означает ли одобрение Путина, что состав кабмина не претерпит сильных изменений.

"Это означает то, что президент высоко оценивает работу кабинета министров. Он действительно сказал об этом в ходе предновогодней встречи с кабинетом, также он давал высокую оценку кабинету на ежегодной пресс-конференции, которая была несколько недель тому назад. Поэтому достаточно, скажем так, последовательная высокая оценка", — заявил Песков.