Путин в последнюю пятницу 2017 года будет работать до семи вечера

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в последнюю пятницу уходящего года будет работать до семи вечера, его пресс-служба имеет круглосуточный режим работы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента где-то, наверное, часов до шести, до семи есть внутренние разные совещания. Пресс-служба, вы знаете, работает круглосуточно. Я надеюсь, что где-то часиков до семи поработаем, а потом перестанем это делать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, до которого часа в последний рабочий день этого года будут работать президент и его пресс-служба.