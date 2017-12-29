Путин поручил разработать программу создания сети онкоцентров

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с региональными органами исполнительной власти разработать программу создания онкологических диспансеров, сообщается на сайте Кремля.

Путин на ежегодной пресс-конференции отметил необходимость увеличивать финансирование здравоохранения. По его словам, в 2018 году совокупные расходы по медицине составят 4,1% от ВВП.

"Разработать и утвердить программу развития онкологических диспансеров с учетом необходимости реализации мер по раннему выявлению онкологических заболеваний, предусмотрев ее софинансирование из федерального бюджета", — говорится в перечне поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента РФ.

Ответственными назначены председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

На ежегодной большой пресс-конференции, прошедшей 14 декабря, Путин отметил, что в стране "немало сделано с точки зрения повышения доступности высокотехнологической медицинской помощи", произошло снижении материнской и младенческой смертности, добились хороших показателей по снижению смертности от внешних факторов, "есть некоторые подвижки по онкологии, но не такие, как требует проблема, которая еще очень высока". "Поэтому софинансирование востребовано, и мы обязательно будем это делать", заявил он. По словам президента, особое внимание необходимо сосредоточить на сохранении и создании новых форм медицинского обслуживания в малых медицинских пунктах.