Глава Башкирии предостерег от попыток раскола общества из-за языка

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Тема языка и национального самосознания одна из самых сложных и деликатных, поэтому "строить будущее на попытках расколоть общество по языковому вопросу" нельзя, заявил в интервью РИА Новости глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Государственными языками, согласно Конституции Республики Башкортостан, являются башкирский и русский языки. После появления сообщений о том, что изучение башкирского языка как государственного в школах республики станет добровольным, в Башкирии прошли митинги в защиту башкирского языка.

"Все эти протесты непосредственно к теме изучения языков отношения не имеют. Это "голая" политика – и ничего более", — сказал Хамитов.

"Уверен, что тема языка, национального самосознания и самоощущения – одна из самых сложных и деликатных. Нельзя политизировать данное направление, идти на поводу людей, которые выступают с крайними заявлениями. Нельзя строить будущее на попытках расколоть общество по языковому вопросу. Это всё очень опасно. Тревожно, что ряд СМИ в погоне за сенсацией раскручивают тему, публикуют необъективные репортажи, цитируют националистические лозунги. О проблемах надо говорить, но предельно осторожно, а не смакуя и упиваясь своей "демократичностью", — считает Хамитов.

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