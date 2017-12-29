Спасатели МЧС учат языки для общения с гостями ЧМ-2018, рассказал Пучков

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Спасатели МЧС России помимо подготовки мероприятий по обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу в 2018 году в России учат иностранные языки для коммуникации с зарубежными гостями, сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков в интервью РИА Новости.

По его словам, используя опыт, полученный во время организации Кубка конфедераций, который прошел в России в уходящем году, спасатели используют "буквально каждые сутки" для наращивания потенциала всей системы безопасности. И на сегодняшний день, по словам министра, все утвержденные планы выполняются.

"Ну и конечно, все учат английский язык и не только", — сказал Пучков.

Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.