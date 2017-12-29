Эксперты рассказали о загруженности российских аэропортов в праздники

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Нагрузка на аэропорты 29 и 30 декабря увеличилась, хотя статистический опрос показал, что 51% россиян предпочитают не отправляться на новогодние каникулы в путешествие, а провести праздник дома или в кругу друзей, сообщили РИА Новости в пресс-службах Aviasales и Туту.ру.

Согласно данным туристического сервиса Aviasales, пик загруженности российских аэропортов придется на 29 и 30 декабря 2017 года.

"На пятницу и субботу приходится 40% всех проданных новогодних билетов, то есть на каждый из дней ровно по 20%. В связи с большим потоком пассажиров эксперты советуют зарегистрироваться на рейс онлайн, приехать в аэропорт не раньше чем за 3 часа до рейса, а также следовать инструкциям персонала, чтобы не создавать пробки", — рассказали в пресс-службе.

При этом сервис путешествий Туту.ру провел опрос среди своих пользователей и выяснил, что самым популярным ответом на вопрос, где бы россияне хотели провести Новый год, стал вариант "дома". В исследовании приняли участие 4,6 тысячи человек.

"Никуда ехать не пожелали 43% опрошенных. Вторыми по популярности оказались путешествия за границу, такой ответ дали 33% респондентов. В поездки по России пожелали отправиться 16% опрошенных. Еще 8% респондентов заявили, что хотели бы пойти в гости", — рассказал представитель компании.

По данным сервиса, самым популярным внутренним авианаправлением на Новый год стал Сочи. Второе место занимает Симферополь, третье — Калининград. В пятерку лидеров также входят Минеральные Воды и Краснодар.

Среди зарубежных стран россияне на эти каникулы отдают предпочтение Молдавии, Грузии и Германии. В топ-5 также попали Чехия и Армения.