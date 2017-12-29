Эксперты рассказали о загруженности российских аэропортов в праздники

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Нагрузка на аэропорты 29 и 30 декабря увеличилась, хотя статистический опрос показал, что 51% россиян предпочитают не отправляться на новогодние каникулы в путешествие, а провести праздник дома или в кругу друзей, сообщили РИА Новости в пресс-службах Aviasales и Туту.ру.
Согласно данным туристического сервиса Aviasales, пик загруженности российских аэропортов придется на 29 и 30 декабря 2017 года.
"На пятницу и субботу приходится 40% всех проданных новогодних билетов, то есть на каждый из дней ровно по 20%. В связи с большим потоком пассажиров эксперты советуют зарегистрироваться на рейс онлайн, приехать в аэропорт не раньше чем за 3 часа до рейса, а также следовать инструкциям персонала, чтобы не создавать пробки", — рассказали в пресс-службе.
При этом сервис путешествий Туту.ру провел опрос среди своих пользователей и выяснил, что самым популярным ответом на вопрос, где бы россияне хотели провести Новый год, стал вариант "дома". В исследовании приняли участие 4,6 тысячи человек.
По данным сервиса, самым популярным внутренним авианаправлением на Новый год стал Сочи. Второе место занимает Симферополь, третье — Калининград. В пятерку лидеров также входят Минеральные Воды и Краснодар.
Среди зарубежных стран россияне на эти каникулы отдают предпочтение Молдавии, Грузии и Германии. В топ-5 также попали Чехия и Армения.