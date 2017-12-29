Станция "Ховрино" откроется в ближайшие дни в московском метро

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Станция "Ховрино" Замоскворецкой ветки московского метро откроется в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки в пятницу.

В настоящее время на станции идут последние приготовления к открытию: проходят испытания систем связи и электроснабжения под напряжением, настройка устройств пассажирской автоматики, обучение персонала работе на новой станции, тестирование систем жизнеобеспечения, включая вентиляцию и водоотведение, отметили в столичном метро. Также проходит обкатка пути на станции и перегоне.

"На станции "Ховрино" наши коллеги из стройкомплекса завершают пусконаладочные работы основных систем инфраструктуры станции и благоустройство. В настоящее время проходят совместные испытания и тестирования систем жизнеобеспечения, устранение различных замечаний и подготовка станции к запуску. Станция "Ховрино" откроется в ближайшие дни", — рассказали в пресс-службе.

Ранее в СМИ сообщили, что станция "Ховрино", которая расположена на севере Москвы, будет открыта 29 декабря.