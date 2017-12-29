Долги перед строителями космодрома Восточный погашены, сообщили власти

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек — РИА Новости, Елена Тимошенко. Долги по заработной плате перед строителями космодрома Восточный в Амурской области погашены полностью, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности начальника управления занятости населения региона Сергей Зорин в пятницу.
По его словам, филиал ФГУП "Главное военно-строительное управление №6" выплатило 992 сотрудникам 34 миллиона 599 тысяч 900 рублей.
Тема задержек выплат зарплат строителям Восточного получила широкий общественный резонанс в 2015 году, когда сотрудники ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК) обратились к президенту Владимиру Путину во время "прямой линии". Послание президенту о невыплате зарплат строители написали на крышах вагончиков-бытовок. Президент сообщил, что берет ситуацию на личный контроль. В апреле 2016 года Роструд сообщил, что ТМК ничего не должна строителям Восточного.
Строительство космодрома Восточный сопровождается возбуждением уголовных дел, связанных с хищением средств. Ранее неоднократно сообщалось о задержках в выплате зарплаты рабочим субподрядных организаций, задействованных Спецстроем на строительстве космодрома.
Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года. Второй пуск, произведенный 28 ноября 2017 года, оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат", не вышли на целевую орбиту.