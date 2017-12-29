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Общество

Долги перед строителями космодрома Восточный погашены, сообщили власти

09:0229.12.2017
(обновлено: 09:11 29.12.2017)
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© Фото : РоскосмосРакета космического назначения (РКН) Союз-2.1б, установлена в пусковую систему космодрома Восточный. Архивное фотоРакета космического назначения (РКН) Союз-2.1б, установлена в пусковую систему космодрома Восточный. Архивное фото
© Фото : Роскосмос

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек — РИА Новости, Елена Тимошенко. Долги по заработной плате перед строителями космодрома Восточный в Амурской области погашены полностью, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности начальника управления занятости населения региона Сергей Зорин в пятницу.

Космодром Восточный. Архивное фото
© Фото : Роскосмос
Строителям космодрома Восточный выплатили 2,2 миллиона рублей долгов
"По состоянию на 29 декабря задолженность по заработной плате перед работниками, строящими космодром Восточный, отсутствует. Три организации космодрома Восточный, числящиеся в реестре должников по заработной плате до 29 декабря 2017 года, в полном объеме погасили задолженность в размере 40 миллионов 586 тысяч 600 рублей", — сказал Зорин, уточнив, что деньги получили 1166 человек.

По его словам, филиал ФГУП "Главное военно-строительное управление №6" выплатило 992 сотрудникам 34 миллиона 599 тысяч 900 рублей.

Наукоград Циолковский. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Тимошенко
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"ФГУП "Главное военно-строительное управление №12" погасило задолженность в 2 миллиона 121 тысячу рублей перед 91 человеком. ФГУП "Главное управление строительства дорог и аэродромов" министерства обороны Российской Федерации выплатило 83 сотрудникам 3 миллиона 865 тысяч 700 рублей", — добавил Зорин.

Тема задержек выплат зарплат строителям Восточного получила широкий общественный резонанс в 2015 году, когда сотрудники ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК) обратились к президенту Владимиру Путину во время "прямой линии". Послание президенту о невыплате зарплат строители написали на крышах вагончиков-бытовок. Президент сообщил, что берет ситуацию на личный контроль. В апреле 2016 года Роструд сообщил, что ТМК ничего не должна строителям Восточного.

Строительство космодрома Восточный сопровождается возбуждением уголовных дел, связанных с хищением средств. Ранее неоднократно сообщалось о задержках в выплате зарплаты рабочим субподрядных организаций, задействованных Спецстроем на строительстве космодрома.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.

Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года. Второй пуск, произведенный 28 ноября 2017 года, оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат", не вышли на целевую орбиту.

Космодром Восточный
© Инфографика
Космодром Восточный
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