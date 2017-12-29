МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Закон опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее документ одобрили Госдума и Совет Федерации.

С января МРОТ составит 85% от прожиточного минимума, или 9489 рублей, а год спустя этот показатель достигнет 100%. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 7800 рублей.

Споры вокруг этого вопроса велись 25 лет. Повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума до 85% и затем уравнять их предложил сам Путин.

Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране. Его значение используется при разработке федеральных социальных программ, установлении МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат.

Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, повышение МРОТ может частично решить проблему с работающими бедными. Однако есть риск того, что работодатели станут переходить к "серым" схемам ведения бизнеса, а в стране начнут расти цены.