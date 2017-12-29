МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении ежемесячных выплат при рождении первых детей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кто может получить пособие

Такое право есть у граждан России, постоянно проживающих в стране. Финансовую поддержку окажут семьям, в которых ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года.

При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения в определенном регионе более чем в полтора раза. Документ определяет, какие виды заработка учитываются при расчетах.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказывал, что "заработная плата должна быть около 50 тысяч рублей на двух человек" в регионе, где доходы населения соответствуют средним по стране показателям.

Кто назначает пособие

Назначать выплаты при рождении первого ребенка будут власти субъектов. При этом они могут передать полномочия органам местного самоуправления. Контролировать процесс будет Роструд. Средняя ежемесячная выплата на первого и второго ребенка составит 10,5 тысячи рублей, заявил РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Минимальную сумму получат жители Белгородской области, максимальную — Чукотского автономного округа.

"Смысл в том, чтобы размер выплаты соответствовал уровню жизни в регионе, поэтому мы берем региональный прожиточный минимум ребенка. Какой прожиточный минимум ребенка за второй квартал 2017 года в регионе — такой размер пособия в течение следующего, 2018 года", — отметил министр.

Без каких-либо ограничений

Средства из новых пособий, которые будут получать семьи при рождении первого или второго ребенка, можно будет использовать без каких-либо ограничений, ущемления родителей в конституционных правах быть не должно, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Безусловно, семья сама должна использовать эти деньги по своему усмотрению исключительно, но при этом, безусловно, если мы имеем информацию о непростой ситуации в семье — есть другие способы решения, ни в коем случае не ограничения в конституционных правах", — заявил чиновник.

Путин ранее предложил несколько инициатив в социально-демографической сфере, в том числе выплачивать ежемесячные пособия при рождении первенца. Он также выступил за продление срока действия программы маткапитала до конца 2021 года и предложил запустить программу выдачи ипотечных кредитов семьям, у которых с 2018 года появится второй или третий ребенок.